日媒：中國在東海防空識別區邊界　常態部署艦艇

▲圖為中國海軍054A型飛彈護衛艦「蕪湖」（Wuhu，舷號539）2019年1月17日停靠菲律賓馬尼拉南港（South Harbor）。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京28日綜合外電報導

日媒報導，中國在包含釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）的東海上空單方面劃設的「防空識別區」（ADIZ）邊界附近海域，已常態部署至少3艘軍艦，甚至曾跟日本護衛艦對峙。

日本讀賣新聞記者在2023年12月30日，從空中拍攝到中國海軍054A型飛彈護衛艦在此海域活動。

報導指出，對日本政府來說，因應中國藉由軍事力量嘗試改變現狀已成當務之急。

中國於2013年11月未經事前協商，就劃設與日本ADIZ重疊且包含釣魚台列嶼在內的ADIZ。

有別國際慣例，中國單方面要求航機遵從中國當局指示飛行，如若不遵從，將由軍方採取「防禦性緊急措施」。

不過，中國主張的「管轄權」被認為未基於國際法，日本政府強烈反彈且認為無效力。美國與韓國也表明憂慮。

讀賣新聞記者日前搭機前往中國主張的ADIZ邊界內側約20公里處海域上空，拍攝到054A型飛彈護衛艦跟日本海上自衛隊新型多功能護衛艦（FFM）三隈號對峙的畫面。

在他們飛行過程中，也確認中國海軍艦艇透過無線電驅趕在中國ADIZ內飛行的其他航機。

不只一名日本政府相關人士透露，2020年左右起，中國海軍已常態部署至少3艘艦艇在中國ADIZ邊界附近海域。

中國搭載高性能雷達且具備高度擊落航機能力的防空飛彈驅逐艦（中國版神盾艦）及巡防艦等活動已常態化。據稱，中國軍機還不斷針對日本自衛隊航機緊急起飛因應，研判也在東海強化對自衛隊及美軍機艦等監視。

一般來說，要想有效運用ADIZ，不僅要有能及早發現接近ADIZ的他國航機的雷達設備，還需要提升能即時趕赴現場空域的戰機部隊熟練度。

最初因為中國方面監視能力較低，劃設ADIZ被認為不具實效性，但有看法認為，中國未來將採取常態部署機艦等相應行動，軍事活動更為頻繁。

日本自衛隊相關人士也說，一旦發生「台灣有事」等事態時，中國有阻止自衛隊航機與美國軍機進入的意圖。