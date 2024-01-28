少年轉機報平安　回國「電信帳單竟飆21萬」崩潰：不知道用多少流量

▲新加坡一名14歲少年在土耳其報平安後竟被電信公司收取天價費用。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新加坡48歲的林姓婦女去年11月帶14歲兒子出國時，因在土耳其轉機期間使用手機漫遊上網2小時，而接獲超過9000新元的天價帳單，引發爭議。

綜合當地媒體報導，去年11月，林太太與兒子從新加坡出發，搭乘飛機到土耳其停留2小時後，再轉機到匈牙利去旅遊。期間，林太太的兒子在伊斯坦堡機場向家人報平安，豈料林太太一周後收到電信公司簡訊，才得知漫遊費的帳單總額竟高達9029.72新元（約新台幣21萬元），讓她大吃一驚。

林太太收到帳單後立即打給客服，還親自到電信公司的店面詢問，但卻一直未獲得準確回覆，直到她11月22日收到帳單，才發現自己除了4.12新元（約新台幣96元）的月費外，還被收取了0.8新元（約新台幣19元）的漫遊簡訊費用，而兒子的帳單則共需支付9029.72新元。

林太太怒道，「這件事從頭到尾都沒人告訴我到底在土耳其用了多少流量，所以我最後只好取消信用卡的自動扣款，僅支付了基本話費來解決這件事。」正當林太太以為這件事即將落幕時，兒子卻突然發現，他的手機居然被停話了，不久後，林太太發現自己的帳號也無法再使用，讓她怒火再起。

林太太相信，這是因為電信公司發現她不打算付這筆9000元的帳，於是就將2人的帳號停話，「這真的很扯，我明明沒有欠費，而且我的號碼已經用了10多年，所有的銀行帳號也都是用這支號碼綁定的，所以一旦被停話，我也就無法使用這些帳號」。

報導稱，林太太與M1電信公司今年1月26日進行協商後，最後決定以林太太支付500新元（約新台幣1.2萬元）來了結此事。林太太表示，雖然她至今還不清楚自己和兒子在土耳其用了多少流量，「但我覺得500新元的費用還可接受」。

電信公司則指出，調查發現用戶在前往土耳其前就開啟了漫遊功能，才導致了高額漫遊費，但公司願意為了維護客戶關係，一次扣除大部分費用，而電信公司也強烈建議顧客簽訂漫遊配套，以避免類似問題。