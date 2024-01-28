吃400元餐點霸氣給「9萬小費」　男子反悔想拿回…下場慘了

▲男子吃飯給9.3萬小費反悔。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名美國男子吃晚餐花了13美元（約新台幣406元），而他霸氣給服務生3000美元（約新台幣9.3萬元）小費，但他後來反悔，希望餐廳能退錢，餐廳也對男子提告。

據《每日郵報》報導，美國賓州一名男子史密斯（Eric Smith）去年去一間咖啡館用餐，他付了13美元（約新台幣406元），而他竟然給女服務生蘭伯特（Mariana Lambert）3000美元（約新台幣9.3萬元）小費，讓她大吃一驚，甚至喜極而泣。

史密斯說，他受到「耶穌的小費」（Tips for Jesus）運動的影響，所以給了那麼多錢。據了解，蘭伯特本來以為是假的，直到發現史密斯的信用卡付款成功。蘭伯特指出，她真的不敢相信，這超大筆小費觸動了她的心。

不過，事後史密斯卻反悔，寫信給咖啡館，希望能退他小費，但付款已經完成，咖啡館對史密斯提告，因為錢已經給蘭伯特了。咖啡館經理雅各布森（Zachary Jacobson）說，他們原以為史密斯試圖做一件好事，但現在餐廳什麼都拿不到。

據《Business Insider》報導，從2013年起，就有人開始給超過1000美元（約3.1萬元）的小費，最高5000美元（約新台幣15.6萬元），這位神秘人士在IG發文，屬名「耶穌的小費」，而PayPal 前副總裁塞爾比 （Jack Selby）被人懷疑他就是神祕人，他在2017年也承認身分。而許多人也開始跟風，大方給大筆小費，形成一股風潮，史密斯也是其中之一。

延伸閱讀

▸ 學佛婆婆希望媳婦早死…盼兒「找小三生男生」！ 背後原因超惡毒

▸ 客人問「醋飯木桶拌的嗎？」 日料店老闆無奈：別輕易被帶風向

▸ 人妻尾牙「抽中5萬」 婆婆一聽樂歪⋯要她「年菜伴手禮」全包了