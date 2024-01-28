越南女移工失聯逃逸逾400天　因騎車講電話栽了

▲警方發現阮女（紅衣者）邊騎車邊用手機，欲將其攔查，但阮女棄車逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局員警日前執行巡邏勤務，行經西區五權西路一段、華美街口時，發現1名越南籍阮姓女子邊騎車邊講手機，上前盤查阮女卻棄車徒步逃走，但最終仍遭警方追上；面對警方要求出示證件，阮女多次瞎掰「聽不懂國語」，經警方將她帶至移民署專勤隊按捺指紋後，查出阮女是失聯移工，且已失聯超過400天，全案解送專勤隊偵辦後，依法遣送出境。

台中市第一警分局指出，民權派出所警員孫嘉鴻、林冠賢7日上午10時許，騎車巡邏行經五權西路一段與華美街口，見越南籍阮女（34歲）騎乘電動自行車手持手機通話，立即趨前攔查，但阮女突然棄車，沿著人行道拔腿狂奔，雙方追逐約50公尺，阮女因跑不過警方，遂放棄逃跑，讓孫、林順利緝獲。

▲阮女沿人行道逃逸約50公尺，仍遭警方緝獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方請阮女出示證件，但阮辯稱「聽不懂」，員警再以手機使用GOOGLE翻譯越南語要求阮女出示，阮依舊以台語裝傻說「聽嘸！」，見阮不肯合作，警方遂將她帶至移民署專勤隊捺印指紋比對身分，阮女見紙包不住火，終向員警坦承她是失聯移工。

警方查出，阮女前年遭雇主通報失聯，已失聯超過400天；阮女說，她逃跑期間都在工地打零工，因擔心逃跑的身分被發現，才會棄車逃逸。全案警詢後將阮女依法解送至移民署專勤隊偵辦。

台中第一警分局長鍾承志呼籲，如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，亦可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關或撥打0800-000978專線檢舉；另農曆春節將近，臺中市政府警察局配合全國同步啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，統合協調友軍維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。