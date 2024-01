▲這起槍擊事件造成4人死亡。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國加州洛杉磯市格拉納達山(Granada Hills)27日晚間一間民宅發生槍擊事件,總計4人喪命。槍擊事件發生原因尚待釐清。

綜合福斯新聞、CBS新聞等報導,這起槍擊事件發生在當地27日晚間6時50分左右,警方獲報後派出多輛警車到現場,並在周邊區域拉起封鎖線。

另據BNO新聞,槍手據信是一名80歲男子,是其中一名死者。洛杉磯警方表示,經調查,這起事件為嫌犯殺人後輕生,4人命喪案發現場。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

4 people killed, including suspect, in shooting at Los Angeles home, police say. Gunman is believed to be an 80-year-old man