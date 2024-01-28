減肥好難！研究曝80%暴瘦者5年內復胖　記住5點「不能全怪自己」

▲現代人的肥胖問題日益嚴重。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，研究證實長期減重真的很困難，據信超過80%大幅減重者，都會在5年內復胖，但此失敗通常不是因為缺乏意志力，而是人類演化的關係。哈佛大學人類演化生物學系系主任、古人類學教授利伯曼（Daniel Lieberman）就提出5點說明，呼籲大家對於面臨體重挑戰的人、包括我們自己，必須富有「同情心」。

利伯曼（Daniel Lieberman）說明，人體因為演化而更傾向儲存脂肪，作為一種可儲存能量，這有助於早期人類生存，提供動力尋找食物、運轉大腦與繁殖，「在我們的演化史上，擁有適當脂肪含量的人，比那些沒有的人，表現得還要更好。」

他也直言，減重當然很困難，因為「我們演化不是為了刻意減肥」，但與遠古時代相比，現代社會早已發生巨大改變，人體運作機制與生活環境的差異，導致現代人出現肥胖問題，甚至衍生各種疾病。此時，就必須牢記以下5點。

▼許多人為了體重問題焦慮不已。（示意圖／CFP，下同。）



1、每個人都有一定脂肪

不論你在電視、電影或社群媒體上看到什麼，並非所有人都是苗條的瘦竹竿。利伯曼說，「即使瘦子也有15至25%的體脂，這是大多數哺乳類的3到4倍」，你的身上總是會有一定份量的脂肪，而這在某些方面是必要的。

2、脂肪等於演化成功

脂肪實際上有助於人類生存與茁壯，「在保持身體活躍的同時，為大腦和高成本繁殖活動提供能量。」不過，人類從未演化成儲存大量的「腹部」脂肪，因此這就可能導致健康問題，成為採取減重行動的一大跡象。

3、微幅波動是正常的

如果體重在短時間內起伏幾公斤，不需要擔心，「這種變化很大程度上是因為水分的關係。」在人類歷史上的大部分時間裡，都會規律歷經以下循環。首先，攝入能量多於消耗能量，接著多餘能量被儲存為脂肪，最後在生活不好過、也就是攝入能量少於消耗能量時，利用這些儲備脂肪。

4、你確實處於不利情況

利伯曼說，如果發現減肥很困難，也千萬不要責怪自己，「因為人類演化成盡可能儲存大量脂肪，然後在需要時使用。但我們從未演化成自願攝入比使用量更少的能量，也就是節食。」節食引發身體的飢餓反應，導致人們渴望食物，並且透過減緩新陳代謝節省能量，「所以當人們節食時，幾乎總是難以克服這個『避免身體減重』的古老基本適應機制。」

5、節食vs運動

許多人會好奇，節食與運動，哪一個對於減重來說更重要？利伯曼認為，兩項都很重要，但原因不同，「與運動相比，你可以透過節食減去更多體重。但運動有助於避免復胖，此外對身心健康還有很多其他好處。」