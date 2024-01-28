沒護照機票！俄男成功搭機飛美國手法曝光　最重判5年

▲奧奇加瓦11月4日從哥本哈根搭乘北歐航空（Scandinavian Airlines）客機抵達洛杉磯。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名46歲男子2023年11月在未持機票、護照和簽證的情況下，從丹麥成功飛抵美國洛杉磯後遭逮捕，事後稱忘記自己當初是如何闖關。美國洛杉磯聯邦法院歷經3天審判，陪審團26日判定偷渡罪成立，將面臨最高5年刑期。

綜合CBS新聞等報導，46歲男子奧奇加瓦（Sergey Vladimirovich Ochigava）11月3日先是在丹麥哥本哈根機場尾隨一名毫無戒心的乘客，讓他在未持機票的狀態下進入機場航廈，接著11月4日趁機場工作人員沒發現的情況下通過登機口，隨後搭上北歐航空（Scandinavian Airlines）班機飛往美國洛杉磯國際機場。

當時機組員未檢查奧奇加瓦的登機證，但注意到他在起飛時坐在本該是空席的36D座位上，且在12小時的飛行中不斷換座位，且每次供餐時間都要求吃二份，一度試圖吃掉機組員的巧克力，多次向其他乘客搭話，但大多都被忽視。

奧奇加瓦落地後用英語向美國海關及邊境保衛局（CBP）檢查站人員供稱，將護照掉在機上，但北歐航空人員沒有在飛機上找到任何護照，CBP人員在該航班和所有國際航班乘客名單上也都找不到他的名字。

庭審證詞顯示，奧奇加瓦無法提供護照、簽證或任何獲准進入美國的旅行證件給調查人員。他事後在機場遭到逮捕，被指控偷渡，遭拘留至今。

美國洛杉磯聯邦法院的陪審團26日認定奧奇加瓦偷渡罪名成立。正式宣判刑期的量刑聽證會將於2月5日舉行。