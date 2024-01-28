加薩奶奶帶4歲孫逃命「手牽手舉白旗」　當街遭槍殺

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯的戰爭開打迄今未歇，至親生死永隔的悲劇仍不斷傳出。加薩城一戶家庭去年得知撤離路線安排好之後，一行人扛著行囊匆忙逃命，一名57歲阿嬤牽著4歲孫子舉著白旗走在最前方，怎知才過幾秒便傳來一聲槍響，阿嬤當場倒地喪命。

綜合CNN、中東之眼等報導，在以色列軍隊進入加薩城里瑪（Al Rimal）之後，好幾輛坦克車不斷從薩拉（Sara Khreis）她家門前經過，炸彈、無人機攻擊來襲，槍聲沒有停過。歷經兩個晚上的猛烈轟炸，她們一家深怕住家會被炸個粉碎，因此下定決心冒著生命危險撤離。

疏散當日狀況非常混亂，親戚、鄰居等20多人躲在她們家中，薩拉的57歲母親哈拉（Hala）迅速做好早餐給大家吃，在聽到外頭的鄰居大叫撤離路線安排好之後，所有的人匆忙穿鞋衝出家門。

▲哈拉當時牽著4歲孫子走在隊伍最前方，兩人手上都拿著白旗。（圖／翻攝自X）

57歲的哈拉當時帶著4歲孫子走在隊伍最前方，距離後方其他人大約只有幾步的距離，嬤孫兩人手牽著手穿越廢墟街道，並用另外一隻手拿著白旗。沒想到才隔幾秒便傳來一聲槍響，哈拉胸部中彈倒地，而這一幕也意外被鏡頭捕捉下來。

薩拉一家稱，當時被告知紅十字國際委員會已在往南的道路上安排好撤離路線，但開始疏散時，又說要朝東前進，而哈拉沒有聽見要她轉向的喊叫聲，結果槍擊事件突然發生。現場其他人見狀立刻衝向她確認情況，孫子跑到其他人身旁，她後來被帶回住處，旁人試著把她救活，但沒有成功。

「這是我一輩子都不會忘記的一天，我記得每一個細節，每一分鐘、每一秒」，薩拉強忍著淚水接受CNN採訪，在腦海一遍又一遍回憶著她與母親度過的最後一天，如今的她從拉法過境點前往土耳其伊斯坦堡與未婚夫過日子，「（以色列）讓我們覺得撤離是安全的，我們也按照指示舉著白旗……她孫子就在身邊，為何要殺她？」