華郵：川普準備發動全新大規模美中貿易戰　討論課徵60%關稅

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普外傳正準備與中國大陸發動全新大規模貿易戰，依據3名知情人士的說法，川普曾與幕僚們討論當選總統之後對所有中國進口商品徵收60%關稅的可能性。華盛頓郵報指出，此舉將是對中國的新一波重大經濟攻擊，屆時恐怕引爆全球貿易戰。

川普現已展開競選造勢活動，積極尋求共和黨內提名，不過他公開支持降低中國與美國的貿易地位，分析指出，若美國取消中國的「貿易最惠國」待遇，可能導致聯邦政府對中國進口商品徵收超過40%關稅。截至去年11月，中國是美國第三大貿易夥伴，僅次於墨西哥和加拿大，占美國對外貿易總額的11.7%。

川普已經提議，針對包括中國在內的所有國家每年近3兆美元的進口商品徵收10%的關稅，不只如此，外傳他已和幕僚討論對所有中國進口商品徵收60%關稅的可能性。兩黨經濟學家都說，這些措施都將對美國及全球經濟造成重大破壞，其程度將遠遠超過川普先前任內對中貿易戰的影響。

川普在競選活動中多次抨擊北京，承諾會採取比拜登更強硬的立場，且他加大對中國貿易戰力道的決心也反映出2024年大選的新興經濟風險，因為他似乎越來越有把握贏得共和黨提名。

智庫「彼得森國際經濟研究所」所長波森（Adam Posen）稱，川普的貿易提議瘋狂，認為這種對中國進口商品的打壓將使得美國企業失去數十億的潛在客戶。