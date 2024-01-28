　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以哈將達成協議　紐時：「停火2個月」交換100多名人質獲釋

▲▼以色列被綁人質家屬。（圖／路透）

▲以色列民眾及人質家屬在抗議活動上互相擁抱。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》27日報導，以美國為首的談判代表即將達成協議，要求哈瑪斯分階段釋放100多名人質，交換以色列軍事進攻暫停約2個月。匿名受訪的美國官員透露，雖然並非永久停火，但若以色列把戰爭暫停2個月，很可能不會再以相同方式重啟烽火。這次協議也可能提供進一步的外交窗口，更廣泛地解決衝突。

《紐約時報》指出，該協議可能在未來2周達成，目前已經擬好書面草稿，把過去10天以哈雙方提出的提議，合併成同一個基本框架，並將允許更多人道主義援助進入加薩。美國官員透露，儘管仍有重大分歧有待解決，但談判代表們抱持謹慎樂觀的態度，並且認為一項最終的協議觸手可及。

去年11月，在美國、埃及與卡達的斡旋下，以哈一度達成7天短暫停火，哈瑪斯釋放100多名人質，交換240名被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。

美國官員認為，與上一次的停火協議相比，目前正在籌備的協議，效力範圍將會更大。第一階段，戰鬥將停止30天，女性、年長及受傷人質獲釋。在此期間，雙方將制定第二階段細節，包括再次停止軍事行動30天，換取被俘虜的以色列士兵及男性公民獲釋。至於以色列釋放的巴勒斯坦囚犯比例，依然有待談判，但被視為可解決的問題。

▲以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

▲以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

美國總統拜登26日與埃及和卡達領袖分別通話，試圖減少分歧。他還派遣中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）28日前往巴黎，與以色列、埃及和卡達官員會談。若取得充分進展，他或許會再次派遣中東特使麥格克（Brett McGurk）前往當地，協助敲定協議。

白宮在26日晚間聲明表示，拜登與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）都肯定了協議的重要性，「他們強調了局勢的急迫性，並且歡迎他們團隊的密切合作，以推進近期的討論。」以色列總理納坦雅胡27日重申，他致力於確保未獲釋的人質重獲自由，「截至今天，我們已經帶回110名人質，我們致力於讓他們全部回家，正在不分晝夜地處理此事，包括現在也是。」

▲▼以色列坦克持續深入加薩 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列坦克深入加薩 。（圖／達志影像／美聯社）

去年10月7日，以色列南部遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人死亡、240多人被俘，該國隨即對加薩展開報復式空襲與封鎖，目前已逾2.6萬巴勒斯坦人喪生、社區幾乎全毀、關鍵民生物資枯竭，230萬居民之中大部分人流離失所，面臨飢餓、脫水與致死疾病的威脅。

儘管加薩人道主義危機持續惡化，各界也紛紛呼籲停火，但以色列卻強烈拒絕，堅稱必須繼續推進軍事行動，直到完成殲滅哈瑪斯的目標為止。

►►►聯合國員工驚爆「參與哈瑪斯越境突襲」　官員證實：已開除

ET快訊
天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除
快訊／兩派人馬爆衝突！　30歲男身中多槍
翻舊照驚覺「12年前就跟老公同框」　她慶幸：還好當時不認識
國道逆向畫面曝！　撞翻賓士害死自己
Toyz約戰超哥！　1條件達成送100萬
快訊／國1嚴重車禍！小客車撞成皺紙　1男1女重傷
每人最高領1萬！「4縣市春節大紅包」發了　領取資格一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩奶奶帶4歲孫逃命「手牽手舉白旗」　當街遭槍殺

翻舊照驚覺「12年前就跟老公同框」　她卻慶幸：還好當時不認識

華郵：川普準備發動全新大規模美中貿易戰　討論課徵60%關稅

英17歲少年「自製噴火器」！闖醫院攻擊2男　巨大火球噴臉

快訊／北韓在新浦市鄰近海域發射「多枚巡弋飛彈」！

以哈將達成協議　紐時：「停火2個月」交換100多名人質獲釋

貪污12億！烏軍爆武器採購有大規模貪腐行為　多名國防高官涉案

黑煙柱竄天！美油罐車墜橋爆炸1死　7500加侖柴油流入河中

可載9950人！全球最大郵輪「海洋標誌」啟航　爽遊加勒比海玩跳島

快訊／日本爆規模4.8地震　深度80公里「東京震感強烈」

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

加薩奶奶帶4歲孫逃命「手牽手舉白旗」　當街遭槍殺

翻舊照驚覺「12年前就跟老公同框」　她卻慶幸：還好當時不認識

華郵：川普準備發動全新大規模美中貿易戰　討論課徵60%關稅

英17歲少年「自製噴火器」！闖醫院攻擊2男　巨大火球噴臉

快訊／北韓在新浦市鄰近海域發射「多枚巡弋飛彈」！

以哈將達成協議　紐時：「停火2個月」交換100多名人質獲釋

貪污12億！烏軍爆武器採購有大規模貪腐行為　多名國防高官涉案

黑煙柱竄天！美油罐車墜橋爆炸1死　7500加侖柴油流入河中

可載9950人！全球最大郵輪「海洋標誌」啟航　爽遊加勒比海玩跳島

快訊／日本爆規模4.8地震　深度80公里「東京震感強烈」

南消二大攜手知名飯店　舉辦「龍無災平安來迎春」活動

《柯南 vs. 怪盜基德》重溫華麗對決！特別總集篇3月台灣上映

黃色小鴨5大最佳拍攝地點曝光　礁群堤岸與音浪堤岸可一次拍兩隻

快訊／嘉義布袋驚傳槍響！1男「身中多槍」送醫

眼周沒顧好小心老3歲！「眼周保養」Q＆A一次詳盡解答

澎湖吉貝遊艇港驚見男浮屍！疑村民酒醉失足落海釀悲劇

他逛IKEA「一進門腦洞大開」　限定奇景！萬人驚：想去逛了

加薩奶奶帶4歲孫逃命「手牽手舉白旗」　當街遭槍殺

登山隊大安溪上游攀爬...繩索斷裂1男摔落！警消摸黑7小時救援

南消南門義消中隊　119防災宣導冬令物資分享

國際熱門新聞

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

女老師遭割喉慘死教室！學生被綁疑目擊全程

即／日本爆規模4.8地震　東京震感強烈

星巴克店員制伏持槍歹徒　反被解雇

拜登將宣布對台積電等企業設廠補助

她驚覺12年前就跟尪同框　竟鬆口氣

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

整臉融化！陸女師遭潑液體　兇手前1天才剛出獄

即／北韓發射「多枚巡弋飛彈」！

加州小學恢復「草寫字母」教學

白宮國安顧問會晤王毅　重申台海和平

更多熱門

相關新聞

紐時：鞏固現狀防台海開戰　多做少說為上策

紐時：鞏固現狀防台海開戰　多做少說為上策

紐約時報專欄作家紀思道呼籲「鞏固現狀」，防止台海開戰。他認為，為嚇阻中國對台動武，美國應大力但低調地協助台灣強化國防，避免在台海緊張之際以張揚言行火上澆油。

聯國機構涉暗助哈瑪斯！　以色列：將阻止其戰後行動

聯國機構涉暗助哈瑪斯！　以色列：將阻止其戰後行動

聯合國員工驚爆　參與哈瑪斯突襲

聯合國員工驚爆　參與哈瑪斯突襲

國際法院下令以色列「須阻止種族滅絕」

國際法院下令以色列「須阻止種族滅絕」

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅

關鍵字：

紐約時報以色列猶太人哈瑪斯巴勒斯坦加薩人質

讀者迴響

熱門新聞

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

YTR放火認愛19萬超正女友！

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面