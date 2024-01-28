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貪污12億！烏軍爆武器採購有大規模貪腐行為　多名國防高官涉案

▲▼烏俄戰爭。（圖／CFP）

▲烏軍爆出武器採購案存在大規模貪腐行為。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭國家安全局（SBU）指出，當局發現烏軍在購買武器時涉嫌介入一宗總額達12億新台幣的貪污計畫，而烏克蘭國防部也證實了這起大規模採購貪腐案，讓這個在過去2年飽受俄羅斯入侵之苦的國家引起巨大反彈，而腐敗問題也將成為烏克蘭爭取加入歐盟的主要挑戰。

據路透社報導，SBU最近展開一項調查，揭露國防部官員與武器供應商，以及利沃夫兵工廠經理在購買砲彈時，竊取了近15億格里夫納（約新台幣12億元）的經費，而調查也顯示，國防部的前任與現任高官，以及下屬公司的負責人都涉嫌貪污。

▲▼烏俄戰爭。（圖／CFP）

▲烏俄戰況依舊嚴峻，但烏克蘭軍方卻爆出貪腐案，令國內大為不滿。（圖／CFP）

SBU表示，這項大規模貪污案涉及了一項購買10萬枚迫擊砲彈的計畫案。國防部在2022年8月，即戰爭爆發後的6個月，與利沃夫兵工廠簽訂了相關砲彈合約，而涉嫌貪污的人士在提前付款後，將部分資金轉移到了國外，但軍方卻從未收到任何武器。

聲明指出，作為烏克蘭法律程序的第一步，國防部目前已聯同武器供應商向5人發出了「懷疑通知」，另外一名嫌犯也在試圖穿越烏克蘭邊境時被拘留。

報導稱，軍隊內部的腐敗一直是烏克蘭的敏感問題，特別是在烏克蘭試圖維持戰時公眾士氣並爭取加入歐盟的關鍵時刻。去年9月，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）因軍方內部發生多起貪腐案件而被革職。

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