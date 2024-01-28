快訊／日本爆規模4.8地震　深度80公里「東京震感強烈」

▲日本爆發規模4.8地震，東京有感。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者葉睿涵／編譯

日本東京23區及神奈川縣在當地28日上午8時59分發生規模4.8地震，震央位於東京灣，地震深度80公里，東京多地有感。

據NHK報導，東京的町田市、中央區、品川區，以及神奈川縣的橫濱市多地最強震度達4，而東京的新宿區和墨田區等地震度則為3，不過日本氣象廳判斷，此次地震沒有引發海嘯的風險。

日本東海鐵路公司隨後發布消息指出，受地震影響，東海道新幹線東京站至神奈川縣小田原站區間一度停駛，但列車已於當地9時08分恢復營運，目前仍有延誤狀況。