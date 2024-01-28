越南男爽吃黑布丁　隔天四肢全紫「器官衰竭」慘死！致命原因曝

▲越南一名男子在食用「黑布丁」後，因罹患豬鏈球菌感染而死。（圖／醫院提供）

記者葉睿涵／編譯

越南一名50歲男子因在年末派對中食用了越南名菜「黑布丁」（Tiết canh，又稱血凍）而罹患豬鏈球菌感染，出現高燒、寒顫、腹瀉、疲倦、四肢發青、全身痠痛等症狀，入院治療後仍因多重器官衰竭而死。

據當地媒體報導，越南中央熱帶醫院1月25日指出，來自南定省的50歲男子TVH，為了與友人一起過年，而在入院3天前宰了一頭豬，將豬血、內臟和碎肉加入豬油和穀物製作成黑布丁食用。

豈料，TVH在派對隔天就出現了全身痠痛、腹瀉，並伴隨著高燒、寒顫、四肢發青等症狀，而被家人緊急送院搶救。醫生診斷TVH感染了豬鏈球菌，引發敗血性休克，於是立即開了抗生素和插管後，就將他轉至中央熱帶疾病醫院。

可惜，TVH仍在5小時後全身出現紫色條紋，臉部、手臂和腿都出現壞死性紫斑，緊急搶救後病情依舊未見好轉，最終於1月23日死亡。

中央熱帶疾病醫院綜合科副主任阮國芳（音譯，Nguyen Quoc Phuong）表示，TVH是因感染豬鏈球菌引起敗血性休克，並出現多重器官衰竭、代謝性酸中毒、嚴重凝血等併發症而死，而這起案例也凸顯了食用未煮熟的豬肉製品可能致命的健康風險。

豬鏈球菌是一種自然存在於豬上呼吸道的細菌，它可能導致多重器官衰竭、代謝障礙和嚴重凝血異常，而這種感染普遍出現在食用或接觸了未經適當烹調的豬肉製品的患者身上。目前，豬鏈球菌感染並沒有疫苗可預防。