拜習通話安排中　白宮重申反對片面改變台海現狀

▲拜習有機會近日通話 。（圖／新華社）



文／中央社

白宮資深官員今天表示正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在未來數月內通話。官員也表示，白宮國安顧問蘇利文在與中共中央政治局委員、外交部長王毅會晤時重申美國一中政策，反對片面改變台海現狀、不支持台獨，也期盼和平解決分歧。

蘇利文（Jake Sullivan）與王毅26、27日在泰國曼谷召開為期2天的會談。這是兩人第8次會談，也是台灣大選結束後，美中最高層級官員的面對面會晤。

白宮資深官員在電話背景簡報中表示，這次為期2天的會議讓雙方能深入討論實質議題，並就兩國關係發展與面臨的關鍵問題進行戰略性深入對話。

蘇利文與王毅同意維持這項戰略溝通管道，並將尋求更多溝通管道，不僅是內閣層面、雙向訪問，還包括兩國領袖在未來數月內進行通話。

至於拜登（Joe Biden）與習近平的確切通話日期，這名官員表示尚未敲定，但預計在未來數個月內舉行。

這名官員強調，美國外交溝通管道並未改變對中國態度。蘇利文在會議中指出，美中存在競爭，但不尋求發生衝突。蘇利文也與王毅討論雙方恢復軍事交流、推動打擊毒品合作與解決人工智慧安全與風險。美中還預計今年春季將舉行軍事海事磋商與戰區指揮官交流。

在台灣議題方面，官員表示，蘇利文重申美國致力於以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一個中國政策，美國反對片面改變現狀、不支持台獨，期待兩岸和平解決分歧立場。

這名官員表示，蘇利文也提到對中國不公平貿易政策、非市場經濟做法，以及針對美國企業報復行動的持續關切，以及美中關係存在的分歧議題，雙方並討論包括俄羅斯入侵烏克蘭、中東、紅海、北韓、南海與緬甸等議題。