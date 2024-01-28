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女師遭割喉慘死教室！「學生被綁」疑目擊全程　警追女兒及神秘男

日本一名鋼琴女教師在教室內遭到殺害。（示意圖／Pixabay）

▲日本一名鋼琴女教師在教室內遭到殺害。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

日本愛媛縣今治市26日晚間發生驚悚血案，64歲鋼琴女教師冨田小雪（冨田さん）被發現陳屍教室，頭部遭砍且頸部有清晰割傷，明顯死亡。另鋼琴教室內還有名遭綑綁的國中男學生，送醫後沒有大礙。警方懷疑冨田的35歲次女及另名男子涉有重嫌。

綜合日媒報導，冨田當晚6點多被發現躺在其開設的鋼琴教室內，現場滿是從她頸部噴湧而出的鮮血血跡。警方及救護人員獲報到場後，確認脖子遭割開的冨田已明顯死亡，但現場不見疑似兇刀，且還有名被繩子綑綁的男學生，案情既兇殘又特殊。

員警初步調查發現，死者平時和35歲次女及次女的2名外孫同住，但次女案發後下落不明且無法取得聯繫，經調閱附近監視器，發現冨田次女與另名男子共同行動，目前正追查兩人去向。

警方指出，經查訪確認男子與冨田次女熟識，懷疑男子跟冨田的遇害有所關連，並已將男子列為可能攜帶武器逃跑的嫌疑人。但目前還無法確定冨田次女是否可能為共犯或主嫌，因為她可能也是受害者。另警方尚未透露遭綁的國中生是否目擊血案過程。

由於案發地點位於住宅及商店林立的市中心，這起凶殺案不只驚駭日本各界，更令當地民眾人心惶惶，附近居民期盼警方能早日破案。

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