星巴克神勇店員制伏持槍歹徒　反而收到「解雇通知」傻眼了

▲美國星巴克店員擊退「持槍歹徒」，反遭公司解雇傻眼了。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名20歲男子男子哈里斯2023年12月17日在星巴克工作時，與另一位同事蘭塞姆（Devin Jones-Ransom）合力制伏了一名上門搶劫的歹徒，沒想到幾周後2人反而被公司雙雙解雇，事後也沒有給出任何說明，他認為星巴克是不當解僱，已經委託律師提告求償。

根據美國NBC報導，事件發生在美國密蘇里州（Missouri）聖路易斯市一間星巴克，當時哈里斯與同事蘭塞姆正在店內工作，突然有2名歹徒拿著槍械進入搶劫，除了要求店內所有顧客趴下並拿出貴重物品，也要求哈里斯交出收銀機內的所有現金。

哈里斯為了自己與乘客的安危，決定試圖滿足歹徒的要求，然而他不過在打開收銀機的過程多花了一些時間，就遭到歹徒使用手槍敲擊他的頭部，不料歹徒敲擊後手槍就發生解體，讓他與蘭塞姆瞬間意識到「歹徒的槍枝是假的」，2因此果斷展開反擊。

哈里斯最後與蘭塞姆成功制伏了其中一名歹徒，另一名歹徒則趁隙逃逸，直到警方趕到把歹徒帶回，事件曝光後，當地媒體與居民均稱讚2人的英勇行為，然而他與蘭塞姆今年1月初卻無預警收到解雇通知，且通知信中還沒有給予任何解雇說明或原因，氣得2人決定委託律師提告求償。

▲星巴克表示，所有員工都應該遵守公司製定的協議，確保客戶和員工在這些情況下的安全。（示意圖／達志影像／美聯社）

哈里斯的律師質疑，可能是哈里斯毫無保留的在鏡頭前說出，這一間星巴克過往曾經發生的各種事件及因為安全問題多次遭到顧客投訴，才導致哈里斯被解雇，但上述原因都不應該是星巴克的解雇人的理由，這樣對哈里斯非常不公平。

針對哈里斯的投訴，美國星巴克並沒有正面回應，只是簡單發布了一篇聲明，表示員工和顧客的安全是他們最關心的，所有員工都應該遵守公司精心製定的協議，以確保客戶和員工在這些情況下的安全。