　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國星巴克神勇店員制伏持槍歹徒　反而收到「解雇通知」傻眼了

▲▼ 美國星巴克「紅杯日」一日罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國星巴克店員擊退「持槍歹徒」，反遭公司解雇傻眼了。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名20歲男子男子哈里斯2023年12月17日在星巴克工作時，與另一位同事蘭塞姆（Devin Jones-Ransom）合力制伏了一名上門搶劫的歹徒，沒想到幾周後2人反而被公司雙雙解雇，事後也沒有給出任何說明，他認為星巴克是不當解僱，已經委託律師提告求償。

根據美國NBC報導，事件發生在美國密蘇里州（Missouri）聖路易斯市一間星巴克，當時哈里斯與同事蘭塞姆正在店內工作，突然有2名歹徒拿著槍械進入搶劫，除了要求店內所有顧客趴下並拿出貴重物品，也要求哈里斯交出收銀機內的所有現金。

哈里斯為了自己與乘客的安危，決定試圖滿足歹徒的要求，然而他不過在打開收銀機的過程多花了一些時間，就遭到歹徒使用手槍敲擊他的頭部，不料歹徒敲擊後手槍就發生解體，讓他與蘭塞姆瞬間意識到「歹徒的槍枝是假的」，2因此果斷展開反擊。

哈里斯最後與蘭塞姆成功制伏了其中一名歹徒，另一名歹徒則趁隙逃逸，直到警方趕到把歹徒帶回，事件曝光後，當地媒體與居民均稱讚2人的英勇行為，然而他與蘭塞姆今年1月初卻無預警收到解雇通知，且通知信中還沒有給予任何解雇說明或原因，氣得2人決定委託律師提告求償。

▲▼星巴克示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲星巴克表示，所有員工都應該遵守公司製定的協議，確保客戶和員工在這些情況下的安全。（示意圖／達志影像／美聯社）

哈里斯的律師質疑，可能是哈里斯毫無保留的在鏡頭前說出，這一間星巴克過往曾經發生的各種事件及因為安全問題多次遭到顧客投訴，才導致哈里斯被解雇，但上述原因都不應該是星巴克的解雇人的理由，這樣對哈里斯非常不公平。

針對哈里斯的投訴，美國星巴克並沒有正面回應，只是簡單發布了一篇聲明，表示員工和顧客的安全是他們最關心的，所有員工都應該遵守公司精心製定的協議，以確保客戶和員工在這些情況下的安全。

ET快訊
華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠
新北街上慘遭刺殺！他滿身血求救
國1嚴重車禍！「1死3傷」
獨／超哥真的有前科了！　開千萬大牛撞騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女師遭割喉慘死教室！「學生被綁」疑目擊全程　警追女兒及神秘男

星巴克神勇店員制伏持槍歹徒　反而收到「解雇通知」傻眼了

電腦時代手寫式微　加州小學恢復「草寫字母」教學

白宮：美中正安排拜登與習近平再次通話

白宮國安顧問會晤王毅　重申台海和平重要

華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠

吃完壯陽藥「下體快爆炸」！他露出生殖器嚇哭餐廳女員工

拒付妹妹手術費被爸媽痛罵！長子曝辛酸身世　網力挺：斷絕關係

哥倫比亞30年來最熱1月！逾340場森林大火　燒毀1.7萬公頃土地

墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」　公布戰俘登機畫面

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

ELLA、蘇打綠再復刻《你被寫在我的歌裡》　青峰下跪「是恩人」…她行大禮回報XD

女師遭割喉慘死教室！「學生被綁」疑目擊全程　警追女兒及神秘男

星巴克神勇店員制伏持槍歹徒　反而收到「解雇通知」傻眼了

電腦時代手寫式微　加州小學恢復「草寫字母」教學

白宮：美中正安排拜登與習近平再次通話

白宮國安顧問會晤王毅　重申台海和平重要

華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠

吃完壯陽藥「下體快爆炸」！他露出生殖器嚇哭餐廳女員工

拒付妹妹手術費被爸媽痛罵！長子曝辛酸身世　網力挺：斷絕關係

哥倫比亞30年來最熱1月！逾340場森林大火　燒毀1.7萬公頃土地

墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」　公布戰俘登機畫面

《龍族教義2》全新AI開放世界　敲碗續作等了12年總監：壓力好大

軌跡系列20週年紀念作《界之軌跡》亞洲在地化2024年確定上市

女師遭割喉慘死教室！「學生被綁」疑目擊全程　警追女兒及神秘男

星巴克神勇店員制伏持槍歹徒　反而收到「解雇通知」傻眼了

電腦時代手寫式微　加州小學恢復「草寫字母」教學

白宮：美中正安排拜登與習近平再次通話

偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔：好想插她們下面，的地瓜球

傳美國擬在英國部署核武　15年來首次！

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

王世堅高票當選！黃暐瀚真的送出iPhone 15：說到做到

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

拜登將宣布對台積電等企業設廠補助

整臉融化！陸女師遭潑液體　兇手前1天才剛出獄

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

泰人妻遭棄屍池塘　老公自首後案情大逆轉

白宮國安顧問會晤王毅　重申台海和平

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」

拒付妹妹手術費　他曝辛酸身世網力挺

星巴克店員制伏持槍歹徒　反被解雇

氮氣死刑過程曝　監獄官員也震驚

白宮：美中正安排拜登與習近平再次通話

泰勒絲AI色情照流量破千萬　白宮：應立法解決

更多熱門

相關新聞

日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味

日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味

日本星巴克為迎接情人節到來，先前才剛推出限定的歌劇院星冰樂慶祝，熱潮還沒退下，緊接著推出同系列新品，帶來淋上滿滿莓果醬的「胭脂歌劇院星冰樂」和「胭脂白歌劇院星冰樂」，頂層再撒上閃亮的金粉，浪漫度破表，絕對是情人節告白神器！

郵局經理「白領染血」就醫畫面曝！頻搓揉左肩

郵局經理「白領染血」就醫畫面曝！頻搓揉左肩

星巴克1／29起12款飲品買一送一

星巴克1／29起12款飲品買一送一

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

星巴克1／22起連續兩天好友分享

星巴克1／22起連續兩天好友分享

關鍵字：

星巴克解僱歹徒

讀者迴響

熱門新聞

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

前BIGBANG勝利人在台北「現身信義夜店區」　留言區正反吵翻天

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

即／竹科電子廠爆巨響！不明白煙籠罩街道

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

拜登將宣布對台積電等企業設廠補助

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

Toyz想回饋給他舞台的台灣

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面