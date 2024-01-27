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白宮國安顧問會晤王毅　重申台海和平重要

▲▼中國外交部長王毅與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在泰國曼谷會談。（圖／中國外交部）

▲中國外交部長王毅與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在泰國曼谷會談。（圖／中國外交部）

文／中央社

白宮國安顧問蘇利文利用這2天與中共中央政治局委員、外交部長王毅會晤時，強調美中雖存在競爭，但須防止競爭演變成衝突或對抗，並重申台海和平穩定的重要性。

蘇利文（Jake Sullivan）與王毅26日和27日在泰國曼谷召開為期2天會談。白宮今天公布兩人會談紀要。

白宮表示，這次會議是依循美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在加州舉行峰會成果，以保持溝通管道暢通並負責任管理雙邊競爭關係的一部分。

白宮指出，蘇利文向王毅強調，美中儘管存在競爭，但兩國都需要防止競爭演變成衝突或對抗。

▲▼白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅在泰國曼谷會談。（圖／中國外交部）

▲白宮國安顧問蘇利文與中國外交部長王毅在泰國曼谷會談。（圖／中國外交部）

蘇利文與王毅針對恢復雙邊軍事溝通的後續進展、美中將在春季舉行人工智慧對話、打擊毒品合作，包括1月30日成立美中反毒工作小組等交換意見。

兩人也就烏克蘭、中東、北韓、南海與緬甸等全球與區域議題舉行坦誠、實質且具建設性的討論，並承諾維持這項戰略溝通管道，並在美中關鍵領域展開更多高層外交與磋商。

白宮表示，蘇利文與王毅討論兩岸議題，蘇利文強調維護台海和平穩定的重要性。

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