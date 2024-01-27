　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃完壯陽藥「下體快爆炸」！他露出生殖器嚇哭餐廳女員工

▲▼吃藥、保健品、膠囊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲理查森服用壯陽藥，結果因為藥效太強，導致下體快爆炸、不舒服，只好先行離場。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

51歲的澳洲男子理查森（David Bruce Richardson）先前到某速食餐廳點餐，期間露出了生殖器，嚇壞了16歲的女店員，也因此被告上法院。不過，法院審理後認為，理查森的行為並無性意圖，因此判處9個月緩刑。

綜合外媒報導，理查森2023年9月間受到朋友的邀約，參加了一場狂歡派對，並且服用一種名為「Pit Bull Super」的壯陽藥，並且在派對上與年輕女性發生性關係。

沒想到，因為藥效過強，即使發生了性行為，理查森仍異常勃起、且感覺到疼痛，還有下體瘀血、伴有裂開感覺，就像是「下體快爆炸」。

▼理查森服用壯陽藥，結果感覺下體快爆炸。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼毒品、藥物、藥物濫用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不得已之下，理查森離開派對，駕車慌忙趕往附近一家快餐店購買食物，希望透過進食來緩解症狀。由於理查森對勃起的生殖器束手無策，只好使用毛巾遮擋，並且待在車子上點餐。

不過，儘管理查森努力遮擋，生殖器卻意外暴露出來，嚇壞了16歲的女店員，他也因此被告上法院。

當地法官審理後認為，這款壯陽藥十分危險，且理查森碰上了這種事，該去的地方應該是醫院、而非速食餐廳。不過，法官表示，理查森並沒有性的意圖，也沒有任何證據表明，理查森的行為是為了任何形式的性滿足，因此最後判了9個月的緩刑。

ET快訊
女消防員裸身被偷窺！打開浴室門傻了
快訊／竹科電子廠「深夜爆巨響」！不明白煙外洩漫街道
王令麟一呼百應北中南直播主　吳宗憲上門嗆賀瓏要道歉
30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐
直擊／利特甜認「唯獨不教訓台灣E.L.F.」　SJ：珍貴又特
4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了
新北街上慘遭刺殺！他滿身血求救
LE SSERAFIM新髮色首公開！　登紅白造型超正

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃完壯陽藥「下體快爆炸」！他露出生殖器嚇哭餐廳女員工

拒付妹妹手術費被爸媽痛罵！長子曝辛酸身世　網力挺：斷絕關係

哥倫比亞30年來最熱1月！逾340場森林大火　燒毀1.7萬公頃土地

墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」　公布戰俘登機畫面

美國批准出售土耳其40架F-16戰機　回應艾爾段批准瑞典加入北約

每月加班207小時！日26歲醫身心崩潰自殺　家屬提告求償近5千萬

「整臉融化」痛苦尖叫！陸女師遭潑液體　兇手身分曝：前1天才保釋

埃及將國產「首輛電動車」售價不到10萬台幣　曾與中企合作破局

泰勒絲遭AI深偽色情照「流量飆破4700萬次」　白宮怒：應立法解決

泰人妻遭棄屍池塘！老公自首後「案情大逆轉」　5真兇曝光震驚全國

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

吃完壯陽藥「下體快爆炸」！他露出生殖器嚇哭餐廳女員工

拒付妹妹手術費被爸媽痛罵！長子曝辛酸身世　網力挺：斷絕關係

哥倫比亞30年來最熱1月！逾340場森林大火　燒毀1.7萬公頃土地

墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」　公布戰俘登機畫面

美國批准出售土耳其40架F-16戰機　回應艾爾段批准瑞典加入北約

每月加班207小時！日26歲醫身心崩潰自殺　家屬提告求償近5千萬

「整臉融化」痛苦尖叫！陸女師遭潑液體　兇手身分曝：前1天才保釋

埃及將國產「首輛電動車」售價不到10萬台幣　曾與中企合作破局

泰勒絲遭AI深偽色情照「流量飆破4700萬次」　白宮怒：應立法解決

泰人妻遭棄屍池塘！老公自首後「案情大逆轉」　5真兇曝光震驚全國

快訊／竹科電子廠「晚間爆巨響」！不明白煙外洩漫街道　路人急閃避

立春後「財運爆旺」4星座公開！雙子快買刮刮樂、樂透　魔羯事半功倍

「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

中國要求伊朗約束胡塞　學者看中國也會要求美國約束以色列

「木村嫂」工藤靜香被嫌：手太粗像老奶奶！　引出本尊高EQ回應

女消防員宿舍內裸身遭偷窺！打開浴室門「男同事站在門口」

光榮《鍊金工房》新手遊登台　製作人掛保證：轉蛋有修好

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐

直擊／利特甜認「唯獨不教訓台灣E.L.F.」　SJ感動：珍貴又特別

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

國際熱門新聞

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

氮氣死刑過程曝　監獄官員也震驚

整臉融化！陸女師遭潑液體　兇手前1天才剛出獄

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

韓議員「狂捏娜美的奶」還被控性騷女助理

泰人妻遭棄屍池塘　老公自首後案情大逆轉

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選

男搭機強開逃生門　乘客竟連署力挺原因曝

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

墜機74死！普丁怒控烏克蘭射彈「這是犯罪」

桐島聰逃亡49年癌末入院自首：逮捕我吧

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！恐無法逮捕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面