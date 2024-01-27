美國批准出售土耳其40架F-16戰機　回應艾爾段批准瑞典加入北約

▲美國同意向土耳其批准出售F-16戰機。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

面對俄烏戰爭的威脅，瑞典和芬蘭2022年5月首次申請加入北大西洋公約組織（北約，NATO），然而土耳其因為在庫德族政策上對瑞典抱持不滿，因此對於批准瑞典加入始終抱持反對態度。不過在經過美國協調後，土耳其最終決定批准瑞典加入，因此美國國務院決定批准對土耳其軍售F-16戰機，規模達230億美元。

根據衛報、CNN，美國國務院透過聲明表示，美國拜登政府決定批准一項價值230億美元的軍售案、向土耳其出售F-16戰機，也因此屆時土耳其將獲得40架新的F-16戰機，同時升級現有機隊的79架F-16戰機，而美國也有一項希臘出售價值86億美元的F-35戰機，在國務院向國會發出正式通知後，預計國會將批准2項軍售。

一名美國官員向法新社透露，其實直到土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）批准瑞典加入北約、且該項批准文書送抵華府，美國才決定批准對土耳其的F-16戰機軍售，這也突顯了雙方談判的高度敏感性，而美國國務卿布林肯先前與土耳其官員進行幾個月的廣泛接觸，以求達成協議，阻止艾爾段阻撓瑞典加入北約。

另一名美國官員則表示，當瑞典和芬蘭2022年5月首次申請加入北約時，土耳其試圖將美國直接拉入談判，但遭到美國拒絕，然而美國意識到F-16戰機成為了美方與土耳其談判的關鍵籌碼，也因此2023年3月土耳其批准芬蘭加入北約後，布林肯在幕後加緊談判速度。

在布林肯訪問土耳其時，艾爾段多次向布林肯強調，美國需要向土耳其提供F-16戰機，他才會批准瑞典加入北約；然而布林肯則多次告訴艾爾段，在土耳其批准瑞典加入之前，美國國會議員不會批准出售F-16戰機，而在菲丹（Hakan Fidan）被任命為土耳其外交部長後，雙方談判進程加快。

土耳其議會最終於23日投票支持瑞典加入北約，艾爾段則於25日簽署批准書。

報導指出，艾爾段最初反對瑞典加入北約，因為瑞典接受了被土耳其視為「恐怖組織」的庫德族團體，瑞典則將從嚴修訂反恐法作為回應，盼能獲得土耳其批准加入北約的支持，並採取艾爾段要求的其他安全措施。

至於土耳其則要求美國遵守交付F-16戰機的承諾，但由於土耳其被認為在人權議題上倒退，且與北約成員國希臘對峙，因此美方對土耳其的承諾在美國國會上受阻。

在美國國務院轉交正式通知後，國會將有15天的時間決定是否反對出售，儘管一些參眾議員批評土耳其，但美國官員認為美國國會並不會阻止軍售。