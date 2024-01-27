哥倫比亞30年來最熱1月！逾340場森林大火　燒毀1.7萬公頃土地

▲哥倫比亞目前至少有26處森林大火正在燃燒中。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣最近一周經歷今年冬季以來最強寒流，23日全台多地罕見降雪。然而，太平洋另一端的南美洲國家哥倫比亞，卻正在面臨30年來最熱的1月份。哥倫比亞政府官員26日表示，破紀錄高溫與聖嬰現象等因素，導致去年11月至今，全境已發生超過340場森林大火，燒毀了1.7萬公頃的土地。

根據法新社報導，哥倫比亞環境部長穆罕默德（Susana Muhamad）表示，由於長期乾旱、創紀錄高溫與聖嬰年天氣現象，自2023年11月至今有紀錄的野火數量超過340起，其中有26起火災正在燃燒中。

▲哥倫比亞消防員正在試圖撲滅火勢。（圖／路透）

自22日以來，哥倫比亞消防部門一直在與首都波哥大（Bogota）附近的幾場大火對抗，其中幾起火災發生在可以俯瞰波哥大的山區。穆罕默德26日說，「今天，科奎內華達（Nevada del Cocuy）發生了火災。」

科奎內華達是距離波哥大東北方250公里的自然公園，園區內有幾座高山的頂峰長年被白雪覆蓋。然而，穆罕默德表示，野火發生在公園內一處海拔「相當高」的地方，因此已經部署了一架直升機前往評估火災情況。

▲哥倫比亞出動直升機救火。（圖／路透）

報導指出，另一場大火發生在波哥大的El Paraiso社區以東約900公尺處。哥倫比亞紅十字會在社群平台X上發布消息稱，一些受到火災煙霧影響的居民正在接受治療，並上傳急救人員正在協助一名戴口罩男子的照片。波哥大埃爾多拉多國際機場（El Dorado International Airport）繼前一天因濃煙影響138架次航班後，26日已恢復正常服務。

▲靠近波哥大的山區也有森林大火。（圖／路透）

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）本周宣布國家發生自然災害，允許從其他預算類別中提撥資金，用於控制這些野火災情，並向國際發出救援請求。哥倫比亞水文氣象與環境研究所所長艾契福里（Ghisliane Echeverry）表示，本月將是哥倫比亞過去30年來最熱的1月，而且2月氣溫還可能再升高，要等到3月份雨季來臨才會有所緩解。

另外，哥倫比亞當局也正在調查其中部分火災是否出於縱火，警方已經依「與火災相關的罪行」逮捕了26人。