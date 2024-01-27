陸籍女老師夏威夷遇襲！遭潑不明液體　「整臉融化」痛苦尖叫

▲男子赤裸上身在街上遊蕩。（圖／檀香山警察局）



記者王佩翊／編譯

美國夏威夷一名29歲男子23日晚間持不明化學液體攻擊另一名25歲的中國籍女老師，導致對方臉部嚴重灼傷，當場失去意識，至今命危。然而行兇男子2023年10月才因攻擊與販售冰毒被捕，並在22日以8000美元（約新台幣25萬元）保釋出獄，怎知獲釋1天竟再度襲擊路人。據悉，被害人並不認識兇嫌，懷疑為隨機犯案。

根據《夏威夷今日新聞》報導，29歲的馬赫萬（Sebastian Mahkwan）23日晚間赤裸著上半身在路上遊蕩，隨後突然拿出預備的不明化學物質，朝25歲中國籍女老師潑灑。

被害女性嚇得立刻躲進一旁健身房求救，而兇嫌則是騎著腳踏車逃逸。警方表示，女子衝進健身房後，隨即因為傷勢過重失去意識，而她的臉部、手臂以及上半身多處嚴重灼傷，肺部也因為吸入不明液體受損，目前仍在醫院搶救中。

目擊路人表示，被害人最初可以正常言語，並表示自己不認識兇嫌，隨後她跑進淋浴間試圖洗掉不明液體，但是卻突然發出恐怖尖叫聲，隨後被人用擔架抬出來，而她的臉就像融化了一樣。

另一名協助被害人沖掉不明液體的路人則回憶道，「她的衣服瞬間解體，她幾乎半裸。」

警方目前已經依殺人未遂罪名立案，並在25日晚間將馬赫萬逮捕。然而值得注意的是，馬赫萬犯案前一天，才剛保釋出獄。