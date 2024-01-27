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每月加班207小時！日26歲醫身心崩潰自殺　家屬提告求償近5千萬

▲▼日本神戶市26歲醫師高島晨伍長期過勞自殺，「甲南醫療中心」院長具英成。（圖／達志影像／美聯社）

▲高島晨伍長期過勞而走上絕路。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本神戶市26歲醫師高島晨伍2022年5月走上絕路，他生前連續上班100天、每月加班時數207小時，因為長期過勞罹患憂鬱症，才會釀成憾事。如今，其父母將對院長及醫院營運公司提告，並且求償2億3000多萬日圓（約新台幣4856萬元）。

MBS、神戶新聞等報導，高島晨伍自神戶大學畢業後，2020年成為兵庫縣神戶市「甲南醫療中心」實習醫師，2022年4月被錄取為腸胃內科專科醫師，致力於診療業務與研習，未料同年5月在家中自殺，僅留下一封遺書，訴說對父母與同事的抱歉與感謝。

事實上，高島晨伍長期超時工作，早已瀕臨身心崩潰邊緣，不僅情緒陰鬱，也不再聆聽喜歡的音樂，或者觀看職棒比賽。據悉，他曾多次向母親透露，工作負荷太沉重，好像快要被壓垮了。

高島晨伍的母親事後受訪時說，「即使是負有社會責任的醫生，也是有血有肉的人……晨伍是為了救人才當醫師，但現在卻沒有辦法了。」

▲▼日本神戶市26歲醫師高島晨伍長期過勞自殺，「甲南醫療中心」院長具英成。（圖／達志影像／美聯社）

▲院長具英成出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

高島晨伍生前連續100天、也就是3個多月沒休假，每月加班207小時，遠遠超過政府認定的工傷標準160小時。去年6月，西宮勞動標準監察署判定，高島「因為極度長時間勞動導致精神障礙而自殺」，認定此案為過勞致死的工傷案件，並於同年12月對負責營運醫院的財團法人「甲南會」等，提出不拘留起訴。

此前，高島晨伍的父母已向厚生勞動省提交請願書，要求調查相關醫院，改善醫師勞動條件。他們最快也將在下周，在大阪地方法院提出訴訟，指控甲南會及院長具英成等，明知道高島超負荷勞動，卻未採取任何糾正措施，導致其自殺，並且求償2億3000多萬日圓。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

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