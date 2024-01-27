預防台灣有事！日政府設置「討論小組」　研擬沖繩避難計畫

▲日本政府設立討論小組，研擬沖繩撤離計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

為因應「台灣有事」的緊急事態，日本政府下令內閣官房設置「討論小組」（検討班），以制訂「如果台灣發生緊急狀態，沖繩縣離島居民應該如何避難」的計畫。避難計畫是基於國民保護法，預計2024年度由相關地方政府整理研擬。

根據《共同社》報導，日本政府內部人士27日透露，為了因應「台灣有事」可能發生的後果，打算在2024年度制訂緊急狀況下沖繩縣離島居民的避難計畫，同時已在內閣官房設置討論小組。

避難計畫是根據國民保護法，將由地方政府負責統整策畫，內容則包含國民避難時的收容場所、糧食保障、醫療以及教育等多項課題，內容由地方政府提出，並由內閣官房進行調整與協調。由於涉及議題較多，因此內閣官房將會加強人力以加速作業流程。

討論小組由負責事態對應、危機管理的內閣官房職員組成，未來也會持續投入曾經在總務省、國土交通省、厚生勞動省、農林水產省、文部科學省等任職的人力，擴大討論小組的規模。

避難計畫包含將屆時位於距離台灣最近的沖繩縣、先島群島等地12萬名的居民與觀光客安全轉移至九州各縣以及山口縣。而為了大規模的運輸，則需要提前確保飛機、船隻、機場以及港口足夠應付大量撤離運量。

負責接收避難人口的九州各縣與山口縣則需要確保有足夠的糧食、收容場所以及醫療量能，且一旦避難時間拉長，也需考慮教育與就業支援。