親台前吐瓦魯總理索本嘉連任議員　將角逐新總理

▲吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊淳卉雪梨27日專電

吐瓦魯國會大選落幕，極親台的前吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）順利連任國會議員，將角逐新任總理。他日前表示，強烈認為吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家，繼續是吐瓦魯的友邦。

台灣與諾魯斷交後，國際社會關注台灣與同是太平洋島國友邦吐瓦魯關係。有媒體報導警示，吐瓦魯可能在今年國會大選後轉向中國。

吐瓦魯昨天（26日）舉辦國會大選，計票至今天當地時間下午近3時才結束。8個選區、共16席國會議員結果出爐。

目前，包括索本嘉、現任吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）、新任議員當選人泰歐（Feleti Teo）可能競逐新任總理。外界持續關注新政府成立後的台吐關係發展。

現任吐瓦魯友台總理拿塔諾（Kausea Natano）失去議席，失去爭取新任總理職務的機會。外媒分析，這樣的結果將助長這個南太平洋小國可能準備外交轉向承認北京的揣測。

不過，親台的前吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）順利連任。他日前表示，強烈認為吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家（state）、是吐瓦魯的友邦（diplomatic friend）。索本嘉也將角逐新任總理。

索本嘉目前為反對派領袖。他在2013至2019年擔任吐瓦魯總理，此前為吐瓦魯駐台大使。

此外，泰歐（Feleti Teo）組閣呼聲高。他為前中西太平洋漁業委員會（WCOFC）秘書長，也曾任太平洋島嶼發展論壇的秘書長。

曾提出在選後檢視與台外交關係的潘恩紐（Seve Paeniu）則在同額競選下贏得選戰。他也有意角逐新任總理。

不少友台的現任政府國會議員順利連任，包括前通訊暨外交部長、現任政府特使柯飛（Simon Kofe）；公共工程、基礎建設及環境部部長田互魯（Ampelosa Tehulu）；農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）；教育部長梅雷依（Timi Melei）等。

柯飛曾在去年2度訪問台灣，簽署2項合作協定和刑事司法互助條約。田互魯則與台灣在環境與氣候變遷領域合作頻繁，並曾在2022年與拿塔諾、提阿法、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）訪台。

此外，Vaitupu選區新任議員當選人、氣候議題倡議家塔利亞（Maina Talia）還曾是台灣獎學金學生，友台並熟悉台灣。

吐瓦魯沒有政黨，所有候選人都是獨立參選。國會選舉結束後，16位新科國會議員將展開長達數天的複雜協商，形成不同派別。人數最多的派別將組成新政府並選出總理。