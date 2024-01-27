情侶揪妹子激情3P「嗨到一半突分手」　她愣在床上全裸尬爆

▲澳洲一名女子跟情侶回家3P，結果在全裸時目睹分手場面（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名女子被陌生情侶邀請回家，打算來一場激情的3P性愛，未料進行到一半，小倆口竟突然發生激烈爭執，甚至吵到當場分手，讓全身赤裸、夾在中間的她尷尬到不行，只好想辦法找機會溜走。

在廣播節目「The Hookup」的call in單元中，一名女聽眾打電話分享了這段離奇遭遇，讓主持人皮普（Pip Rasmussen）和迪伊（Dee Salmin）傻眼到說不出話來。此片段經過剪輯後分享在節目Instagram，也立刻引發熱議。

女聽眾表示，「（我）跟一對情侶回家，當我還在那裡、赤身裸體、夾在中間時，他們分手了。」她出席一場約會活動，認識這對「可愛又性感」的情侶，在一陣激情親熱後，被小倆口邀請回家過夜。

沒想到，「當我們回到他們家，正在做些好玩的事情時，他們對彼此生氣，並且接著分手了。與此同時，我就坐在他們中間。」

當時，情侶中的女方對男友氣憤吼道，「滾出這裡，我想要跟我今晚隨便把到的這個女孩談談」，然後就轉過身，開始對女聽眾滔滔不絕地傾訴自己到底為什麼生氣，甚至說了很難聽的話，讓男方當場被惹毛，並且吼道「我受夠了！我們結束了！」

女聽眾根本來不及穿衣服，只能愣在床上，尷尬不已。她看見男方準備離開，才終於抓緊機會，穿上衣服狼狽溜走。