日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！病情急速惡化　恐無法逮捕

▲桐島聰投案後，病情迅速惡化，如今已命危。（圖／翻攝自警視廳）



記者王佩翊／編譯

日本警視廳公安部26日證實，一名因罹癌住院的高齡男子自稱為1970年代通緝犯「桐島聰」，儘管仍須等待DNA鑑定結果出爐，不過該名男子的外型特徵的確與桐島聰相符。然而如今卻有消息透露，罹患癌症末期的桐島聰已經命危，在短短數日內病情迅速惡化，未來就算確認是桐島本人，警方恐怕也無法將其逮捕。

根據《富士新聞網》報導，激進派份子桐島聰1975年因在東京都銀座的「韓國產業經濟研究所」大樓設置爆裂物，因此被全國通緝，當時他年僅21歲。桐島聰自此銷聲匿跡，然而在歷經49年的逃亡生活後，25日卻有一名因罹癌住院治療的男子自稱是桐島聰，引發全日本關注。

該名男子早就因為罹患胃癌經常進出醫院，但都使用化名，然而1月某一天他卻突然在路上病發，疼痛不已的他甚至無法站立，蹲在路旁，最終在路人的協助下被送院治療。由於病情惡化，他隨即就被安排住院治療。根據《每日新聞》報導，當時他的同事也在一旁，並陪他一同前往醫院，因此不排除桐島聰在逃亡期間持續有在工作。

他25日主動向醫護人員表示，自己就是遭到通緝49年的桐島聰，院方不敢大意，隨即通報警方。警視廳公安部第一時間對他進行DNA檢測，目前結果尚未出爐，但是根據身高160公分、嘴唇厚實、高度近視以及年齡已7旬等外型特徵，初步可以判斷就是桐島本人。

然而消息人士透露，25日還可以說話的桐島，這幾天病情卻迅速惡化，如今更是進入命危狀態，未來就算警方確認他的真實身分，恐怕也無法將他逮捕或是拘留。