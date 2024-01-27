桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

▲現年70歲的桐島聰逃亡49年終於被捕。（圖／翻攝自警視廳）



記者王佩翊／編譯

震驚日本1970年代的連續縱火犯桐島聰被通緝近50年後，終於尋獲蹤跡。日本警方日前接獲醫院通報稱，有一名癌末病患自稱是桐島聰，並表示想在生命的最後一刻用回自己的本名。警方目前已經對他進行DNA鑑定，儘管結果尚未出爐，不過他的各項外型都與桐島聰的特徵相符。

根據《日本放送協會》報導，桐島聰與所屬的激進派組織「東亞反日武裝戰線」1974年至1975年間涉及多起大型企業爆炸案，而桐島聰最終則於1975年因在東京都銀座的「韓國產業經濟研究所」大樓設置爆裂物，被全國通緝，當時他年僅21歲。

經過49年的歲月，桐島聰已70歲。神奈川縣鐮倉市一間醫院25日向警方通報稱，有一名病患自稱是桐島聰。該名男子因癌末住院治療，原本是使用其他名字，然而卻主動向醫護人員表示，自己是化名住院，其實本名就是桐島聰，因為自知剩下的時日不多，想要用本名迎接人生最後的日子。

警方獲報趕往現場後，已確認該名自稱桐島聰的人士，目前也正在進行DNA鑑定以確定他的真實身分，但結果仍需一段時間才會出爐。不過根據調查人員透露，男子的外型與桐島聰被通緝時所公布的特徵並無矛盾，包含身高160公分、嘴唇厚實、高度近視以及年齡已7旬等。

由於桐島聰病情嚴重，警視廳公安部只能在醫院對他展開調查，就算最終確認為桐島聰本人，也可能因為他臥病在床，無法將其逮捕或拘留。

日本警方1975年5月曾逮捕隸屬於「東亞反日武裝戰線」中「狼」、「大地之牙」、「蠍」等3個分支的8名成員。但是桐島聰卻持續逃亡，儘管被通緝，卻躲藏近50年未被逮捕。