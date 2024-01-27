　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

▲▼位於希臘蘇達灣（Souda Bay）（Souda Bay）的美軍卡尼號驅逐艦（USS Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍卡尼號驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）26日射彈攻擊一艘航行於亞丁灣（Gulf of Aden）的英國油輪，導致船身起火。美軍中央司令部（USCENTCOM）證實這起攻擊，並派出海軍艦艇向遇襲呼救的船隻提供援助，隔天也擊毀該組織一枚準備發射的反艦飛彈。

美軍中央司令部在社群平台X聲明指出，葉門當地時間26日晚間7時45分，伊朗支持的青年運動恐怖分子從該組織葉門控制區發射一枚反艦彈道飛彈，擊中懸掛馬紹爾群島國旗的油輪馬林．魯安達號（Marlin Luanda）。

這艘船發出求救訊號並通報受損，美國海軍派出勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦卡尼號（USS Carney）及其他艦艇做出回應，正在提供援助，目前未傳出人員傷亡。

根據《路透》，遇襲的馬林．魯安達號為跨國貿易公司托克（Trafigura）旗下油輪，公司發言人表示，該船裝載的俄羅斯石腦油價格低於G7制裁規定的上限，船上消防設備啟動，以撲滅及控制右舷一個貨艙的火勢，公司與該船保持聯繫，正密切關注局勢，附近也有軍艦航行，正提供協助。

另一方面，美軍稍早聲明宣布，當地27日凌晨3時45分瞄準準備發射的青年運動反艦飛彈進行打擊。美軍在葉門的青年運動控制區發現這枚導彈，確認其對該地區商船及海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，出於自衛擊毀這枚飛彈，這項行動將保護航行自由，使國際水域更加安全。

自去年11月19日以來，青年運動頻頻向紅海商船射彈或派無人機攻擊，以回應以色列在加薩的軍事行動。部分航運公司已經暫停紅海運輸，改道非洲好望角，卻更耗時耗財。美英戰機、軍艦及潛艇也在葉門各地對青年運動發動數十次報復性空襲。

ET快訊
圖多／電玩展妹子火力全開　現場看到飽
快訊／愛莉莎莎道歉了！　提7聲明
超哥開扁Toyz「YTR譏笑女生狂哭叫」！　正妹店員怒發聲
驚險畫面！貨沒綁緊全噴了　「百公斤水泥袋」砸女騎士
老司機曝「排毒一條街」極樂玩法　警方說話了
OL被騙300萬　超強女警狂追一條街「鞋子掉了」
快訊／台鋼突發文　「230公分巨獸」遭釋出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

慘遭中學生拿石塊猛敲頭！韓美女議員「今天出院」：盼法律還公道

7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！病情急速惡化　恐無法逮捕

歡慶中朝建交75周年！北韓崔善姬接見中國副外長　捍衛共同利益

聯合國員工驚爆「參與哈瑪斯越境突襲」　官員證實：已開除

美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

川普涉性侵選美皇后　誹謗敗訴判賠「25.5億天價」！怒喊太荒謬

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬　被美國鄉民罵爆：太殘忍

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

慘遭中學生拿石塊猛敲頭！韓美女議員「今天出院」：盼法律還公道

7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！病情急速惡化　恐無法逮捕

歡慶中朝建交75周年！北韓崔善姬接見中國副外長　捍衛共同利益

聯合國員工驚爆「參與哈瑪斯越境突襲」　官員證實：已開除

美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

川普涉性侵選美皇后　誹謗敗訴判賠「25.5億天價」！怒喊太荒謬

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬　被美國鄉民罵爆：太殘忍

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味！莓果酸甜好滋味　撒金粉超浪漫

載8歲女兒買午餐「擦撞單車」人噴飛血流滿地　雲林男昏迷送醫

1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

紅髮艾德來台倒數中！空降高雄世運開唱　最後搶票機會釋出

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

「TOYOTA暴力鴨」推出WRC冠軍車手特仕版　限量200台還有專屬模式

直擊／電玩展SG群花綻放　現場妹子火力全開看到飽

慘遭中學生拿石塊猛敲頭！韓美女議員「今天出院」：盼法律還公道

中職首位FA補償球員　前悍將30歲楊瑞承決定退休轉行

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

國際熱門新聞

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

韓議員「狂捏娜美的奶」還被控性騷女助理

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

桐島聰逃亡49年癌末入院自首：逮捕我吧

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

聞魚味就過敏　他搭機關廁所11小時

即／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

葉門叛軍飛彈攻擊英國油輪　船身起火

好心司機是變態　女大生差點肉償抵車資

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

啃老逆子「枕頭悶死老母親」　被控企圖謀殺

更多熱門

相關新聞

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

美國前總統川普挑戰回鍋白宮大位，目前共和黨初選內已在數個州取得優勢，然而如今卻又因官司踢到鐵板！美國聯邦法院於當地時間26日判決，川普必須賠償現年80歲知名女性作家卡洛爾（Elizabeth Jean Carroll）達8330萬美元，遠遠超過卡洛爾所訴求的賠償1000萬美元。對官司感到不甘心的川普怒斥「荒謬」。

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅

叛軍襲商船　蘇伊士運河交通量下滑4成

叛軍襲商船　蘇伊士運河交通量下滑4成

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

關鍵字：

青年運動葉門叛軍葉門反抗軍北美要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面