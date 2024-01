英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

記者張寧倢/綜合報導

英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)日前在倫敦聖潘克拉斯(St. Pancras)車站的公共鋼琴演奏並全程直播,中途卻遇到一群中國遊客鬧場,引發警方介入協調。儘管鋼琴一度被警方拉起封鎖線,但如今已重新開放彈奏,卡瓦納26日也重返車站,只不過這次他發動「魔法攻擊」回敬中國遊客。

YouTube頻道超過200萬人訂閱的英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納,19日到倫敦聖潘克拉斯車站的百貨商場直播鋼琴演奏,期間遇到一群拿著五星旗的中國遊客前來鬧場,當中甚至有人指控卡瓦納有種族歧視。英國警方很快介入協調,但居然在中國遊客「種族歧視」的指控下,順應遊客的要求要卡瓦納關閉直播,令卡瓦納非常費解,他不斷強調「這是個自由國家」,不想入鏡離開就好了,為何還要這麼做。

這件事繼日本西太后事件後,成為另一個在全球網路引發關注的中國人鬧場事件,車站鋼琴一度被拉起封鎖線。不過,卡瓦納24日在英國TalkTV的談話性節目《皮爾斯摩根不設限》(Piers Morgan Uncensored)中透露,鋼琴已重新開放使用,言論自由最終佔了上風並引發世界各地關注,但仍有許多人正在向YouTube檢舉,試圖下架這些影片。在主持人建議下,卡瓦納表示,他預計26日重返事發地點演奏。

▲▼英國鋼琴家卡瓦納在倫敦演奏直播,被中國遊客要求刪除影片,事後鋼琴一度被封鎖。(圖/翻攝自YouTube)

卡瓦納26日果真現身聖潘克拉斯車站,一邊彈鋼琴,一邊即興唱出許多可能在中國被禁止歌詞,還大酸「中共加油(CCP! Go go go!)」,他「以魔法對付魔法」試圖讓影片無法在中國流傳。卡瓦納當天也在臉書PO出照片並寫道,「今天在鋼琴這裡沒有中共(No CCP at the piano today)。」

卡瓦納回應現場媒體提問時說,他認為在公共場合彈奏鋼琴是一項基本人權,不僅關乎他的個人感受,更多的是他覺得這種特例可以體現言論自由,或者音樂自由的盛行與普及。他還表示,自己收到了威脅性的郵件,內容甚至揚言威脅他的生命,不過現在對這些荒謬言論他決定不予理會,並相信藝術的力量可以粉碎獨裁政權。