　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美44年懸案偵破　18歲少女住摩鐵遇「連環殺人魔」！他狂殺至少6女

▲▼佛州連續殺人犯小曼斯菲爾德（Billy Mansfield Jr.）坦承殺害18歲少女巴蕾特（Carol Ann Barrett）。（圖／翻攝自X／@JSOPIO）

▲佛州連續殺人犯小曼斯菲爾德（Billy Mansfield Jr.）坦承殺害18歲少女巴蕾特（Carol Ann Barrett）。（圖／翻攝自X／@JSOPIO）

記者張寧倢／編譯

美國佛州傑克森維爾市（Jacksonville）警方表示，一名惡名昭彰的連續殺人犯男子在獄中坦承自己曾在40多年前從汽車旅館擄走18歲少女並將其謀殺，加上先前罪行，目前確定他至少殺害了6名婦女和女孩。不過，當局將繼續與其他管轄地區的警探合作，追查其他懸案是否也與這名殺人魔有關。

根據美國福斯新聞報導，佛州連環殺手小曼斯菲爾德（Billy Mansfield Jr.）現年已65歲，他曾因1975年至1980年殺害5名婦女與未成年女孩，分別在加州被判處一項無期徒刑，在佛州被判4項無期徒刑。報導稱，他為了避免在佛州被判死刑，承認了加州的一項謀殺罪後，自1982年以來一直都在加州監獄服刑。

然而，傑克森維爾市警方近日在社群平台X上證實，一件發生在44年前的18歲少女巴蕾特（Carol Ann Barrett）殺人案，證據只有一具屍體以及據死者友人描述繪製的嫌疑人畫像，而缺乏其他線索，導致案件懸宕至2017年8月才重啟調查，但小曼斯菲爾德在獄中經過2年審訊後，終於在2022年9月坦承他24歲時綁架並謀殺了巴蕾特。

報導指出，1980年3月24日巴蕾特的屍體在傑克森維爾市95號公路的一條溝壑中被發現，年僅18歲的俄亥俄州少女遇害一天前還在海灘享受春假，卻不幸在汽車旅館遭綁。

檢警合作展開後續追查，如今調查已經完成，但由於小曼斯菲爾德已被判多項終身監禁，預計不會再就此案尋求起訴。傑克森維爾市警方表示，小曼斯菲爾德未來將繼續配合其他司法管轄區的警探，接受其他數件可疑懸案的調查。

ET快訊
快訊／吃尾牙3死瞬間曝！　一轉彎就被撞爛
男「強開逃生門」走上機翼被捕！77乘客竟連署力挺　原因曝光
快訊／皮膚科名醫彭于賓過世！　運動突心肌梗塞
王志安怒曝「夜夜秀1用詞」100%是歧視：這種就視而不見
女高中生性愛片被PO上IG！　他逼「跟我多做1次」
快訊／3人慘死！　中壢吃尾牙遭攔腰撞爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美3屍4命觸電案！爸媽倒地「懷中男嬰奇蹟倖存」　少女揭救援過程

老闆不知「老員工」是重大通緝犯！桐島聰化名工作　完美藏匿身分

規模6.1強震夜襲瓜地馬拉南部　鄰國薩爾瓦多也有感

烏軍反攻效果差　華郵：美援烏方針「改為守住戰線」不求收復失土

男搭機「強開逃生門」走上機翼被捕！77乘客竟連署力挺　原因曝光

美44年懸案偵破　18歲少女住摩鐵遇「連環殺人魔」！他狂殺至少6女

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

親台前吐瓦魯總理索本嘉連任議員　將角逐新總理

情侶揪妹子激情3P「嗨到一半突分手」　她愣在床上全裸尬爆

寄居蟹不住貝殼了！　專家：全球逾6成把「人造垃圾」當成家

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

美3屍4命觸電案！爸媽倒地「懷中男嬰奇蹟倖存」　少女揭救援過程

老闆不知「老員工」是重大通緝犯！桐島聰化名工作　完美藏匿身分

規模6.1強震夜襲瓜地馬拉南部　鄰國薩爾瓦多也有感

烏軍反攻效果差　華郵：美援烏方針「改為守住戰線」不求收復失土

男搭機「強開逃生門」走上機翼被捕！77乘客竟連署力挺　原因曝光

美44年懸案偵破　18歲少女住摩鐵遇「連環殺人魔」！他狂殺至少6女

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

親台前吐瓦魯總理索本嘉連任議員　將角逐新總理

情侶揪妹子激情3P「嗨到一半突分手」　她愣在床上全裸尬爆

寄居蟹不住貝殼了！　專家：全球逾6成把「人造垃圾」當成家

54歲林煒想接母回台卡關！　戶政堅持1數字「如何證明她是你媽媽」

點外送驚見「貓肉漢堡」歪頭萌放電！　她見原產地笑翻：來50份

爭立院龍頭！　游錫堃回應民眾黨「密室會談」邀請：程序完成就拜訪

美3屍4命觸電案！爸媽倒地「懷中男嬰奇蹟倖存」　少女揭救援過程

人妻「看到香蕉超愛」甜喊：完食謝謝招待　工程師見訊息超綠怒告

太平新案房價里程碑　實登認證穩站上4字頭　

衝撞瞬間曝！桃園轎車路口打燈左轉　遭砂石車推飛…釀3死1重傷

鬼切害後車自撞護欄　自小客四輪朝天躺路中...北港大橋塞爆

再續前緣？民眾黨4年前支持游錫堃　他曝：游當年3度拜訪白黨團

陳美鳳快30年香奈兒大衣上身依然時髦　火辣身材數十年如一日

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

氮氣死刑過程曝　監獄官員也震驚

韓議員「狂捏娜美的奶」還被控性騷女助理

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

桐島聰逃亡49年癌末入院自首：逮捕我吧

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！恐無法逮捕

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

即／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕

英國鋼琴家重返現場演奏「今天沒有中共」

更多熱門

相關新聞

氮氣死刑過程曝　監獄官員也震驚

氮氣死刑過程曝　監獄官員也震驚

美國阿拉巴馬州58歲死囚史密斯（Kenneth Smith）25日接受「氮氣缺氧」（nitrogen hypoxia）處決，成為該國史上第一名藉此方式伏法的死囚。牧師胡德（Jeff Hood）形容，這就像一場22分鐘的恐怖電影，就連監獄官員及職員都難以掩飾震驚表情。

紅海油輪遇襲！　美軍擊毀葉門反抗軍飛彈

紅海油輪遇襲！　美軍擊毀葉門反抗軍飛彈

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

關鍵字：

連續殺人犯連環殺手佛州殺人魔Billy Mansfield Jr.北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面