美44年懸案偵破　18歲少女住摩鐵遇「連環殺人魔」！他狂殺至少6女

▲佛州連續殺人犯小曼斯菲爾德（Billy Mansfield Jr.）坦承殺害18歲少女巴蕾特（Carol Ann Barrett）。（圖／翻攝自X／@JSOPIO）

記者張寧倢／編譯

美國佛州傑克森維爾市（Jacksonville）警方表示，一名惡名昭彰的連續殺人犯男子在獄中坦承自己曾在40多年前從汽車旅館擄走18歲少女並將其謀殺，加上先前罪行，目前確定他至少殺害了6名婦女和女孩。不過，當局將繼續與其他管轄地區的警探合作，追查其他懸案是否也與這名殺人魔有關。

根據美國福斯新聞報導，佛州連環殺手小曼斯菲爾德（Billy Mansfield Jr.）現年已65歲，他曾因1975年至1980年殺害5名婦女與未成年女孩，分別在加州被判處一項無期徒刑，在佛州被判4項無期徒刑。報導稱，他為了避免在佛州被判死刑，承認了加州的一項謀殺罪後，自1982年以來一直都在加州監獄服刑。

然而，傑克森維爾市警方近日在社群平台X上證實，一件發生在44年前的18歲少女巴蕾特（Carol Ann Barrett）殺人案，證據只有一具屍體以及據死者友人描述繪製的嫌疑人畫像，而缺乏其他線索，導致案件懸宕至2017年8月才重啟調查，但小曼斯菲爾德在獄中經過2年審訊後，終於在2022年9月坦承他24歲時綁架並謀殺了巴蕾特。

報導指出，1980年3月24日巴蕾特的屍體在傑克森維爾市95號公路的一條溝壑中被發現，年僅18歲的俄亥俄州少女遇害一天前還在海灘享受春假，卻不幸在汽車旅館遭綁。

檢警合作展開後續追查，如今調查已經完成，但由於小曼斯菲爾德已被判多項終身監禁，預計不會再就此案尋求起訴。傑克森維爾市警方表示，小曼斯菲爾德未來將繼續配合其他司法管轄區的警探，接受其他數件可疑懸案的調查。