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拒付妹妹手術費被爸媽痛罵！長子曝辛酸身世　網力挺：斷絕關係

拒付妹妹手術費被父母痛罵　長子曝辛酸身世網力挺：斷絕親子關係

▲少年不滿父母偏心，拒絕借錢給父母支付妹妹手術費。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

社會普遍認為父母會疼自己親生子女勝過收養的小孩，然而英國卻有名17歲少年際遇剛好相反，他不僅從小被親生父母送去寄養，父母還要求他拿出就學基金來支付義妹的手術費，讓他十分心情不平衡，不滿父母偏心之舉。

據《鏡報》報導，英國一名17歲少年從小就未感受到雙親的關愛，自己雖然是家中長子，但父母對待收養小孩都比對他還好，自己不僅5歲時被強迫踢足球，7歲就被送走，在外寄養，就連9歲第一次旅行，祖父母私下給他的旅費也全被父母拿走。

少年的父母對家裡十多名親生或收養的小孩都十分關愛有加，提供他們升學基金，還會親自陪他們去察看學校環境，也尊重他們的喜好，唯獨卻對這個親生長子十分冷漠。幸運的是他的爺爺奶奶特地幫他預備了27.7萬英鎊（約新台幣1,104萬元）的基金，以支付他的學費和生活費用。

沒想到父母曾經為了優先照顧其他兄弟姊妹，而將少年的扁桃腺手術推遲了2年。最近因義妹罹患胃病需要手術，父母無力支付21.3萬英鎊（約新台幣849萬元）高昂手術費，還企圖以情緒勒索方式，要挪用少年的就學基金。

此舉徹底引爆少年長期積累的不滿情緒，斷然拒絕父母的「借錢」要求，即使父母對他破口大罵渾蛋、不顧念親情等言詞，他依舊不鬆口借錢。他將自己的故事發表在社群平台後，網友紛紛力挺少年決定，還有人則建議他應該考慮與父母斷絕關係。

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