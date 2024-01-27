歡慶中朝建交75周年！北韓崔善姬接見中國副外長　捍衛共同利益

▲北韓外務相崔善姬26日在平壤接見中國外交部副部長孫衛東。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部副部長孫衛東率領代表團訪問北韓（朝鮮）首都平壤，獲得北韓外務相接見，適逢今年為中朝兩國建交75周年，與如今正交流得火熱的朝俄關係相比，中國與北韓之間的合作更是指日可待，被認為未來可能產生新的變化，而雙方在進行會議時氣氛更是一片和諧。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓外務相崔善姬昨（26）日接見率團訪問的中國外交部副部長孫衛東，適逢今年為朝中兩國建交75周年、意義非凡，因此雙方決定繼續深化兩國戰略溝通與合作，共同守護雙方核心利益。

在崔善姬接見孫衛東時，北韓方還派出了外務省副相朴明浩，至於中方則派出中國駐北韓大使王亞軍，會議氣氛友好和諧。至於孫衛東還前往平壤人民文化宮殿，另外與朴明浩進行會談，兩人曾於去年12月在中國北京會晤。

朝中兩國決定將今年指定為「朝中（中朝）親善之年」，決定在各大領域擴大雙方交流與實務合作，會議上也討論東北亞情勢等地區問題和國際議題，重申兩國外交上合作的重要性。

另外，北韓方面可能向中方解釋其最高領導人金正恩在南北韓戰略上的根本變化。據悉，先前金正恩曾於2023年底的勞動黨八屆九中會上表示，未來將不再執著於推動「統一」，而是將南韓定義為頭號敵國，南北韓關係則為「兩個敵對國」。

至於中國外交部也同樣於今（27）日公開孫衛東訪問平壤的消息，稱孫衛東在平壤與北韓外務省副相朴明浩磋商，並拜會崔善姬，雙方在親切友好的氣氛中就中朝關係、國際地區形勢等共同關心議題廣泛深入交換意見，再次確認鞏固發展中朝關係是兩國政府堅定不移的立場，高度評價近年來兩國關係的發展成果。

針對北韓決定深化與中國合作關係，並強調維持朝中雙方共同核心利益，南韓《韓聯社》分析，這很可能是北韓決定攜手中國，共同對抗美國與西方霸權，因為金正恩曾於去年底時表示，「反帝、自主國家向美國與西方霸權戰略舉反旗，因此必須深化發展和這些國家的關係。」