聯合國員工驚爆「參與哈瑪斯越境突襲」　官員證實：已開除

▲在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的UNRWA大樓附近，民眾抬著空襲喪生者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）26日表示，以色列政府提供資訊指控，該機構部分員工參與了去年10月7日的哈瑪斯越境突襲，這些職員已經被開除，而相關調查正在進行中。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，涉嫌員工的僱傭合約已被「立即」中止，目前正在進行相關調查，確認涉案者將被追究責任，包括刑事起訴等。

拉扎里尼說，之所以做出這個決定，是為了保護該機構提供人道主義援助的能力。他還向CNN表示，「這些令人震驚的指控發生之際，加薩200萬人依賴著本機構自戰爭開始以來一直提供的救命援助。任何背叛聯合國基本價值的人，也背叛了我們在加薩、整個地區及世上其他地方所服務的人們。」

▲以巴衝突未有停歇跡象。（圖／路透）



以色列外交部26日對此表示歡迎，「UNRWA針對哈瑪斯與其他恐怖分子的活動，進行徹底內部檢查，以確保該組織的人道主義活動不被利用，這是很重要的。」

美國國務院也宣布暫時停止對UNRWA提供額外金援，發言人米勒（Matt Miller）在26日的聲明中透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）已向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強調「針對此事徹底迅速調查的必要性。」據悉，美國已經聯繫以色列政府，試圖了解指控細節，並且已經向國會簡報。

▲哈瑪斯血洗以色列南部，圖為集體農莊卡法阿扎（Kfar Aza）的慘狀。（圖／路透）



去年10月7日，以色列南部遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人死亡、240多人被俘，該國隨即對加薩走廊展開報復式空襲與封鎖，目前已逾2.6萬巴勒斯坦人喪生、社區幾乎全毀、關鍵民生物資枯竭，230萬居民之中大部分人流離失所，面臨飢餓、脫水與致死疾病的威脅。

儘管加薩人道主義危機持續惡化，各界也紛紛呼籲停火，以色列強烈拒絕，並堅稱必須繼續推進軍事行動，直到完成殲滅哈瑪斯的目標為止，也因為多次被聯合國官員譴責，雙方關係惡化。

UNRWA宣布開除涉案員工的數小時前，聯合國最高法院下令，以色列必須立即採取行動，避免加薩發生種族滅絕（genocide），但並未明確呼籲停火。