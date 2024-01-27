　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅！　自拍劫船影片秒歪樓

▲▼葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅。（圖／路透、翻攝自X）

▲葉門19歲小鮮肉哈達德（右）因酷似「甜茶」爆紅。（圖／路透、翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發衝突後，支持巴勒斯坦的葉門叛軍青年運動（Huthi）頻頻對來往紅海的商船發動攻擊，葉門一名19歲少年更在社群網站po出他登上遭挾持商船的自拍畫面，沒想到卻因為長相神似影星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）一炮而紅。

▲▼葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅。（圖／翻攝自X）

▲哈達德說，他並不在乎網友將自己和提摩西夏勒梅做比較。（圖／翻攝自X）

現年19歲的哈達德（Rashed Al-Haddad）雖非青年運動的一員，但他在TikTok貼出了登上遭挾商船「銀河領袖號」（Galaxy Leader）的自拍影片，居然因為外表酷似提摩西夏勒梅而走紅，許多網友更稱他是「青年運動的夏勒梅」。

哈達德26日繫著戰鬥腰帶、帶著步槍接受《法新社》採訪時表示，該段影片在4天內就突破百萬點閱，但帳號隨即被封鎖刪除，就連IG和臉書帳號也全都沒了。不過，他目前已開設新帳號，試圖用自己走紅的影響力來支持巴勒斯坦人。

哈達德說，他並不在乎網友將自己和提摩西夏勒梅做比較，「從另一個角度來說我很開心，我很高興能藉此向西方發送訊息。」哈達德表示，他收到許多參加時尚秀和廣告的邀請，所以決定要利用這個名氣，為巴勒斯坦志業努力，「最重要的事情，就是我們的基本理念『巴勒斯坦』，我們都站在巴勒斯坦這一邊。」

@vicenews Rashid al-Haddad, dubbed 'Timhouthi Chalamet’ by social media users, appears to be part of a new online trend where influencers post content to promote their side of a given conflict. #houthi #gaza #yemen #redsea ♬ original sound - VICE News
ET快訊
西海岸24具浮屍　調查報告出爐
蔡壁如有尾牙吃了！　參加這場「比政黨尾牙還重要」
快訊／太扯！猛轟73分　創NBA多項紀錄
Toyz控警站旁邊看！　他曝現場畫面「警察到了超哥還在打」
藝人夫妻「最慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警
超狂攻堅畫面曝！　警15樓垂降10樓破門
快訊／民宅大火！　中風阿公床上活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

川普涉性侵選美皇后　誹謗敗訴判賠「25.5億天價」！怒喊太荒謬

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬　被美國鄉民罵爆：太殘忍

警察按鈴搜索住家！日男「不敢開門」　下秒墜樓身亡

國際法院下令以色列「須阻止加薩種族滅絕」　但未命令以軍停火

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅！　自拍劫船影片秒歪樓

傳中情局長將會以色列埃及卡達官員　尋求以哈停火

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選！　與台邦交恐生變

南韓議員被控多次性騷女助理　「狂捏娜美的奶」照片囂張放群組

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

川普涉性侵選美皇后　誹謗敗訴判賠「25.5億天價」！怒喊太荒謬

網美直播「長矛刺喉放血」虐殺野豬　被美國鄉民罵爆：太殘忍

警察按鈴搜索住家！日男「不敢開門」　下秒墜樓身亡

國際法院下令以色列「須阻止加薩種族滅絕」　但未命令以軍停火

葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅！　自拍劫船影片秒歪樓

傳中情局長將會以色列埃及卡達官員　尋求以哈停火

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選！　與台邦交恐生變

南韓議員被控多次性騷女助理　「狂捏娜美的奶」照片囂張放群組

提振房地產市場　廣州進一步調整限購政策

溫沙拉怎麼做？8款減脂期必吃食譜　低脂高蛋白、飽足感還無痛瘦一圈

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

剛買就被偷她怒報警　高雄阿北偷「粉紅安全帽」：只是借用

春節省道25處地雷　蘇花1路段試辦「高乘載車輛通行大車優先道」

狂賊專偷「消防出水接頭」偷遍新北15社區　女友臥室落網

美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

尾牙抽中5萬　婆婆喊「年菜、伴手禮妳買單」！人妻怒：以為美金嗎

終於等到！超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸　還加明太子超欠吃

好冷！4坨肥肥麻糬貓塞滿暖爐桌 露「同款鳳眼」瞪奴才：沒位置啦

國際熱門新聞

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

韓議員「狂捏娜美的奶」還被控性騷女助理

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

桐島聰逃亡49年癌末入院自首：逮捕我吧

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

聞魚味就過敏　他搭機關廁所11小時

即／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕

葉門叛軍飛彈攻擊英國油輪　船身起火

好心司機是變態　女大生差點肉償抵車資

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

啃老逆子「枕頭悶死老母親」　被控企圖謀殺

老年癡呆禍首找到了！「有毒RNA鏈」會殺死腦細胞

更多熱門

相關新聞

傳CIA局長將會3國官員　尋求以哈停火

傳CIA局長將會3國官員　尋求以哈停火

一名安全消息人士今天告訴法新社，美國中央情報局長「未來幾天」將在巴黎與以色列、埃及情報首長，以及卡達總理會面，以尋求以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）停火。

葉門叛軍飛彈攻擊英國油輪　船身起火

葉門叛軍飛彈攻擊英國油輪　船身起火

叛軍襲商船　蘇伊士運河交通量下滑4成

叛軍襲商船　蘇伊士運河交通量下滑4成

傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍

傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍

美三艘航母現身第七艦隊作戰區 陸專家：在台海及南海對中國威懾

美三艘航母現身第七艦隊作戰區 陸專家：在台海及南海對中國威懾

關鍵字：

葉門青年運動巴勒斯坦甜茶哈瑪斯以色列軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面