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南韓議員被控多次性騷女助理　「狂捏娜美的奶」照片囂張放群組

議員被控多次性騷女助理　「狂捏娜美的奶」照片囂張放群組

▲議員被控多次性騷女助理，「狂捏娜美的奶」照片囂張放群組。（翻自citytimes.co.kr）

圖文／鏡週刊

南韓慶尚南道梁山市議員金泰宇（音譯），近日被女助理指控多次性騷女下屬，甚至還把「狂捏娜美的奶」照片，公然放在群組裡，相當囂張。

南韓《JTBC》節目「事件班長」日前播出內容指出，有女助理指控多次遭到金泰宇性騷，包括被金泰宇親吻、捏屁股等。女助理說，雖然她曾私訊向金泰宇反映，但金泰宇回應只是「表達感謝之意」，還稱「下次會克制」，不過金泰宇仍一而再、再而三侵犯。

議員被控多次性騷女助理　「狂捏娜美的奶」照片囂張放群組

▲金泰宇被指控經常性騷女助理，還捏娜美的奶。（翻自citytimes.co.kr）

女助理還說，之前曾在一場卡拉OK聚會中，金泰宇當場直接緊緊抱住她，還直呼：「我喜歡你！」、「你要對我負責。」種種的性騷擾，都讓女助理感到非常不舒服。不僅如此，金泰宇還把一張「狂捏娜美（動漫《海賊王》角色）的奶」照片，直接公然PO在工作群組裡，相當囂張。節目的律師也評論，金泰宇上傳這種照片，極有可能構成性騷擾犯罪。

據悉這名女助理目前已經離職，她也說「我已經受不了了」，之後她報警處理，表示自己多次遭到金泰宇性騷。另一方面，金泰宇回應否認性騷擾指控，並強調自己願意接受警方調查。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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