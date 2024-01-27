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7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

▲越南發生一起集體吃到飽攜帶食物的狀況，加起來有10公斤海鮮都差點被帶走。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／周刊王

不少人喜歡去自助餐吃到飽飽餐一頓，首選的食材以高價的海鮮為主，許多客人一去就會瞄準海鮮，但就有吃到飽的工作人員發現，有一組客人行跡詭異，在離開時叫住他們一查對方包包，竟發現裡面帶走了10公斤的海鮮。

綜合外媒報導，越南河內一間吃到飽餐廳，就在近期發現，有一桌客人不斷將海鮮跟食物端到餐桌上，但清理時卻沒有看到蝦殼或蟹殼，因此讓店員產生懷疑，在他們要離開時，決定攔下並檢查他們包包。沒想到裡面卻發現許多螃蟹、蝦子、生魚片等食材。

7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

▲總共加起來10公斤的蝦蟹差點被帶走。（示意圖／翻攝自pixabay）

餐廳經理透露，工作人員稱他們看到一群顧客，不斷來到食品櫃檯拿海鮮，但在清理桌子時，沒有看到任何蝦、蟹或蟹殼，所以他們很懷疑。當詢問保全檢查監視器、監控，攝影機的影像顯示，顧客邊吃邊偷偷把海鮮塞進桌子底下的袋子裡。

將這些海先從包包拿出後，竟然發現多達10公斤的海鮮，就這樣差點被他們全部帶走，餐廳因此要求支付剩餘食物費用，但這群人以沒錢為由不同意付錢，最終在堅持兩小時後餐廳報警處理。

餐廳也表示，經營自助餐廳已經10幾年，看過很多顧客因為沒吃完怕浪費，因此偷偷把食物帶回家的狀況，但這樣拿到10公斤的海鮮的離譜狀況，還是第一次遇到。他也表示不讓顧客帶食物回家，除了導致自助餐廳虧損之外，還有很多其他原因。如果顧客帶回家的食物儲存不當，導致腐敗、腸胃不適、中毒，餐廳就有可能要負責，顧客在現場用餐的同時，餐廳可以控制食物的品質。

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