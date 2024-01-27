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社會 社會焦點 保障人權

趁女同學醉倒襲胸亂磨蹭　研究生道歉嬉鬧「下場關10個月」

記者黃翊婷／綜合報導

桃園林姓研究生2020年9月間與女同學小花（化名）相約喝酒聊天，他卻趁人醉倒熟睡時，伸手襲胸、磨蹭下體，期間不顧女方驚醒拒絕，再次襲胸猥褻得逞，事後打電話道歉態度還嘻嘻哈哈的，讓女方氣到決定提告，才意識到事情鬧大了。桃園地院法官審理後，依強制猥褻罪判處林男有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲小花酒醉熟睡，竟遭同學林男趁機猥褻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林男與小花是研究所同學，2020年9月13日凌晨兩人相約到酒吧飲酒，大約2個小時之後，林男將小花送回租屋處，自己也找藉口留了下來，等到確定小花已經熟睡，他便伸手襲胸、磨蹭下體；期間，小花驚醒反抗，強調「我們是朋友，不可以做這件事」、「你不要再摸我」，但林男還是沒有收手，再次襲胸猥褻得逞。

林男挨告之後辯稱，當時自己也因為酒醉完全斷片，沒有印象曾對小花做出猥褻行為。但小花證稱，林男離開時步行正常，看起來沒有喝醉，而且每次猥褻都不是短暫碰觸而已，事發當天下午林男曾打電話來道歉，希望不要提告，她本來還在猶豫，結果因為林男態度嘻嘻哈哈的，她才下定決心要提告，「他知道我要告他後，才知道事情嚴重性，一直打電話要跟我道歉。」

桃園地院法官檢視林男與小花的通話錄音及LINE對話紀錄，發現林男確實在案發當日下午打電話給小花，並自己承認有襲胸、撫摸下體等行為，描述部位與小花的證詞相同；此外，他還在LINE中頻頻向小花致歉，對於小花指控性侵害一事也予以默認，同時請求小花給予改過自新的機會。

法官認為，小花不論是在哪一階段接受偵訊，都能明確描述受到侵害的過程，並非空泛指證，況且兩人之前並無仇隙或恩怨，又是同學關係，一旦女方揭發此事，勢必會受到他人異樣眼光看待，還得花費心力、時間多次奔走司法機關作證，如果不是確有此事，她應當不會冒著偽證重典，虛構情節誣指林男。

法官表示，林男為了滿足一己私慾，利用小花酒醉入睡時伸出鹹豬手，被嚴詞拒絕仍不罷手，犯後還否認犯行，未能正視自己犯下的錯誤，考量到犯罪動機、目的、手段等因素，最終依強制猥褻罪判處林男有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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