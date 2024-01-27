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日本車站傳出「恐怖誦經聲」　旅客嚇傻！官方證實了

日本車站廣播傳出超詭異誦經聲　旅客毛骨悚然原因和附近殯儀館有關

▲日本富山車站廣播傳出怪聲，一查才發現跟附近殯儀館廣播重疊了。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

日本富山縣的富山車站，近期車站內廣播突然傳出法事誦經和敲缽聲，讓等車的乘客毛骨悚然，立刻向車站反應，沒想到得到的回應更加可怕，竟然是車站內廣播的頻率和附近殯儀館重疊，因此法事誦經聲也是真實的超度聲。

綜合日本媒體報導，24日日本推特上的熱門話題，「電鐵富山站持續演奏不明原因的神秘儀式音樂。」，更有兩段影片瘋傳，影片中除了佛經的聲音外，偶爾還能聽到「叮」的敲缽聲，與聲音重疊的是「我們會引導你的」的話語，還有車輛11點10分出發，車站工作人員的廣播。

日本車站廣播傳出超詭異誦經聲　旅客毛骨悚然原因和附近殯儀館有關

▲車站內廣播傳出超度聲，乘客擔心只有自己聽到趕快反應。（圖／翻攝自推特）

這樣的狀況立刻引起網友討論，當下也有乘客向車戰反應，擔心這樣恐怖的廣播聲，上車後不知到會搭到哪裡。當地富山電視台就採訪搭車民眾，有民眾回應「當下以為是幻聽，因為車站不應該有這樣的聲音，但其他人也能聽到，我感到很欣慰，不只有我聽到」。

管理車站的富山地方鐵路25日解釋，車站月台的廣播系統與附近殯儀館的廣播頻譜重疊，因此才導致廣播受到干擾，目前車站已改變廣播頻譜，而殯儀館法事未受影響。

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