快訊／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕　化名住院露蹤跡

▲現年70歲的桐島聰逃亡49年終於被捕。（圖／翻攝自警視廳）



記者王佩翊／編譯

1974年至1975年間在日本犯下多起大型企業爆炸案的通緝犯桐島聰，在歷經49年的逃亡生活後，終於被警視廳公安部鎖定，目前已經被抓獲，警方正在進一步確認身分。

根據《日本新聞網》報導，出生於1954年的桐島聰，1975年被依違反爆裂物取締法罪嫌通緝，當時他年僅21歲。而警視聽公安部日前發現他疑似化名住進神奈川縣的一間醫院，因此將他抓捕，目前仍在進行進一步的身分確認。

桐島聰逃亡近50年，1974年至1975年間犯下多起連環爆炸案，而被害對象都是大型企業，其中最有名的就是在1974年8月30日於東京都丸之內的三菱重工業大樓玄關門卡引爆爆裂物，導致8人死亡、380人輕重傷。

隨後他所屬的「東亞反日武裝戰線」也先後在各大商社與大型企業建築物放置爆裂物。

日本警方1975年5月曾逮捕隸屬於「東亞反日武裝戰線」中「狼」、「大地之牙」、「蠍」等3個分支的8名成員。但是桐島聰卻持續逃亡，儘管被通緝，卻躲藏近50年未被逮捕。