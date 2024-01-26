美15歲少女遭3男同學拐出校外　星巴克廁所輪流性侵！家長怒告

▲ 少女遭3名男同學帶到星巴克廁所性侵得逞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州一名就讀高中的智能障礙少女被同校的3名男同學帶到校外一間星巴克，在廁所內對她輪流性侵，再將她帶到附近一間廢棄大樓繼續犯案。家屬近日提起告訴，指控學區、星巴克及大樓管理業者未能善盡責任，放任悲劇發生。

根據《紐約郵報》，24日向賓州亞利加尼郡（Allegheny）普通上訴法院提交的訴訟文件指出，泰勒奧爾德迪斯高中（Taylor Allderdice High School）3名男學生2022年10月將當時僅15歲的受害者帶到校外，在一家星巴克門市廁所裡對她輪流性侵。將她帶到另一棟空大樓後，其中一名少年又繼續加以蹂躪。

受害者家屬委任律師賴特（Alec Wright）指出，「匹茲堡公立學校學區明知我的委託人有需要，卻沒有為她創造安全的環境」，還點名星巴克及廢棄大樓的物業管理公司，「星巴克及Kappa明知他們的業務正導致犯罪活動發生的情況下，未能保護我的客戶免受他人暴力侵害，痛苦的後果是她遭受性侵。」

家屬指控，星巴克員工當時目睹3名男學生和少女一起進入廁所，但沒有出手干預，認為星巴克及Kappa未能制定政策或培訓員工如何保護顧客安全。

少女智商約65，第二次測驗更是低於60，屬於智力最低的1%學生之一，事後第一時間仍無法表達自己的遭遇，直到幾天後她的母親接到校方通知，稱女兒在學校哭了，因為有謠言稱她和3名男同學發生關係。母親帶女兒就醫檢查，發現她遭到性侵的跡象，才向警方報案，但時隔逾一年才提出指控。

星巴克對此回應，得知上述指控後迅速採取行動，配合執法部門調查，並稱案發的門市廁所有密碼鎖及顯示使用狀態的感應燈，其他問題都交由警方處理。匹茲堡學區拒絕發表評論，Kappa目前尚未回應。

母親對此表示，「這讓我感到憤怒，因為我的女兒幾乎沒有受到監管或保護。如果她早上出門是去學校，她就應該從學校平安回家」，認為校方讓她被引誘出校外，星巴克讓她在廁所裡被襲擊，「這一切實在太令人沮喪、失望了。」