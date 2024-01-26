玩水一半「200公斤鯊魚沖上岸」！滿嘴利齒在淌血　觀光客全嚇壞

▲一頭鯊魚滿嘴鮮血沖上西班牙海岸。（圖／翻攝自Facebook／Jose Moreno Raja）



記者吳美依／綜合報導

西班牙觀光勝地「馬薩龍港」（Puerto de Mazarron）23日出現令人震驚的畫面，一頭鯊魚被沖上岸，滿嘴利齒沾滿鮮血，並且已經奄奄一息，雖然觀光客鼓起勇氣將牠送回大海，卻仍回天乏術。目前尚不清楚，究竟是什麼導致這頭鯊魚的死亡。

綜合外媒報導，起初有人誤以為這是藍鯊或大白鯊，之後被獸醫確認是尖吻鯖鯊（mako shark）。這頭鯊魚體長約7英尺（約2.1公尺）、體重約440磅（約200公斤），但此體型僅約平均成年個體的一半，因此研判可能是幼體或剛成年個體。

據悉，事發前幾天，就有民眾在同地區目擊外型特徵類似的鯊魚，並且疑似「迷失方向」。23日當天，海灘一如往常擠滿觀光客，有人注意到鯊魚距離海岸異常地近，未料竟然已經重傷，死亡後遺體已被當局帶走。

尖吻鯖鯊身長可達13英尺，體重可達570公斤，游泳速度可達時速50公里，被認為是世上游得最快的鯊魚，甚至可能是世上游得最快的魚類之一。牠廣泛生活在全球溫帶與熱帶離岸海域，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。