打破72年禁酒令！　沙烏地阿拉伯將開全國第一間酒行

▲ 利雅德一家快閃酒吧提供無酒精飲品。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯自1952年起實施禁酒令，經過整整72年後，首都使館區即將開設國內第一家酒品專賣店，儘管只對非穆斯林外交官開放，仍是規定鬆綁的第一步，但也有民眾擔心會對社會風氣及國家形象帶來影響。

綜合《路透》及《法新社》，沙烏地政府計畫於幾周內在首都利雅德的使館區開設一家酒行，僅開放非穆斯林的外交官進入，事先透過APP註冊後才能進入店內，購買數量也有限制，且選購時必須將手機放在專用的袋子裡保管。

沙烏地阿拉伯政府國際交流中心（Center of International Communication ）指出，酒類銷售相關的新政策旨在「打擊外交使團透過非官方管道接收酒類及非法貿易」，指的顯然是當地活躍的黑市交易，一瓶威士忌通常要價數百美元。

儘管開設這家酒行對該國3200萬人口中大部分民眾來說不會有任何改變，仍有部分利雅德居民樂觀認為，這項進展是邁向更廣泛酒精供應的第一步，為1952年實施禁酒令至今一大突破。

沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的改革計畫「2030年願景」（Vision 2030）顯示，他正試圖將這個全球最大的原油出口國轉型成商業、體育及觀光中心，在後石油時代仍能蓬勃發展。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（Arab Gulf States Institute）研究員迪萬（Kristin Diwan）指出，達成這項目標需要吸引更多外國人，而階段性開放飲酒勢必有所幫助。

在利雅德一家法國餐廳LPM用餐的黎巴嫩商人受訪表示，「這是個發展中國家，正在成長，吸引大量人才和投資」，預期當局未來會進一步鬆綁酒類供應規定。

但餐廳裡2名當地人對於販售酒類對國家形象的影響感到憂心，「我們不是這種人。這不代表我對喝酒的人有什麼偏見，絕對沒有，但這會影響文化和社區。假設我有個年輕的弟弟，外面有賣酒的話，他就有可能變成酒鬼。」