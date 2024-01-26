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經濟學人：中國開闢外交新戰線　恐建立侵台依據

▲▼解放軍軍演。（圖／記翻攝《央廣軍事》）

▲ 中國官媒公布解放軍軍演畫面。（圖／翻攝《央廣軍事》）

文／中央社

英國雜誌「經濟學人」指出，中國正開闢新的外交戰線，積極鼓勵各國認同中方對台灣的觀點，即台灣是其不可分割的一部分，這可能讓中國擁有更好的法理藉口侵略台灣。

「經濟學人」（The Economist）寫道，新的一年到來，台灣的緊張情勢也未見緩和，台灣人民本月13日選出傾向獨立的賴清德為下任總統，激怒了中國。2天後，諾魯宣布與台灣斷交，轉而承認中國。美國海軍隨後於24日派遣軍艦穿越台灣海峽，中方形容這是「挑釁行為」。

在這些戲劇性事件中，新的外交戰正愈演愈烈，有可能走向戰爭。

文章指出，中國共產黨領導的北京政府逾70年來努力爭取各國正式承認，近期又開闢一條新戰線，不僅想成為中國的唯一代表，也希望各國認同其觀點，即台灣是中國不可分割的一部分。此舉一旦成功，中國領導層將獲得一大外交利器，也有了侵略台灣的法律依據。

諾魯是承認中國的第183國，而目前僅有12國正式承認台灣。

新的戰線較為複雜。承認中國的183個國家對台灣的看法各有不同，一端是一些未正式承認、但仍將台灣視為實質獨立的國家；另一端則是支持中國主張的國家。

「經濟學人」分析中國外交部自2023年以來的中文版聲明，評估至少有28國肯定中國的觀點。舉例來說，巴基斯坦去年10月聲稱「堅定支持」中國推動統一，且未提到是和平統一；敘利亞去年9月的聲明也採用類似說法。中國官員現正積極促使更多國家跟進，他們認為這類支持能幫助中國說服別人，統一於理有據，必要時甚至可動用武力。

多數西方國家處於支持台灣那一端，且在維持不承認台灣的官方政策同時，持續朝支持台灣的方向前進。例如美國放寬了美台官員互動限制，並增加對台軍事援助，總統拜登甚至說，美國會保衛台灣不受侵略，只是幕僚事後經常改變說法，以維持「戰略模糊」。

▲▼ 中國海警船5日出現在福建省平潭附近水域。（圖／路透）

▲中國解放軍藉軍演跨越台海中線，更闖入我24浬海域。（圖／路透）

對中國官員來說，最令人沮喪的或許是美國正把盟國拉進這個圈子，拜登政府一直鼓勵其他國家「擴大與台灣往來」。西方國家的國會代表團持續訪台；澳洲、英國、加拿大和法國陸續派遣軍艦穿越台海；歐洲聯盟（EU）和七大工業國集團（G7）也強調了區域穩定。

捷克在這方面特別積極，這個國家自己也有過一段抵抗威權的歷史，如今正與台灣友好往來。捷克國會領袖們先前相繼率領大型代表團訪台，總統帕維爾（Petr Pavel）去年還曾與台灣的總統蔡英文通電話。帕維爾也是歐洲第一位公開恭賀台灣本月順利完成大選的國家元首。

捷克官員說，這些舉動都不代表正式承認台灣，也都符合捷克的一個中國政策。但日本法政大學學者福田圓說，隨著民主國家掏空「一個中國」的意義，中國的危機感愈來愈強。

因此，中國把重點和經濟壓力放在開發中國家。多數支持中國對台主張的國家都很貧窮。中國已將自己的觀點滲入非洲、阿拉伯、中亞和太平洋國家等不同組織的宣言中，也在「聯合國捍衛憲章之友小組」（Group of Friends in Defence of the Charter of the United Nations）等新興論壇上宣揚這些觀點，這個集團成員還有伊朗、俄羅斯和北韓。中國在最近一場會議中還自稱「國際秩序捍衛者」。

中國近期宣稱，聯合國本身也支持中國對台灣的觀點。中國指的是1971年聯合國大會第2758號決議，內容承認北京政府是中國在聯合國的唯一合法代表。

但這項決議沒有直接提及台灣，美國官員認為，決議內容並未決定台灣的地位。不過，中國已成功促使諾魯等國家談到台灣時引用這項決議；目前擔任聯合國大會主席的千里達及托巴哥共和國外交官佛朗西斯（Dennis Francis）本月表示，大會工作將按照中方觀點，在2758號決議下進行，這是中國的又一次勝利。

所以，中國在這條戰線上也可以取得一些成果。中國還說服許多國家採用中方在人權和發展等方面的說詞。

對台灣來說，這場爭鬥可能不僅限於語言。中國近年強化在台海的侵略活動，派遣軍機飛近台灣，「台灣智庫」諮詢委員賴怡忠說，中國正在軍事上和外交上改變現狀。

這預示著前景不妙。在中國看來，愈多國家認同中方對台灣的觀點，中國就有愈多藉口將語言化為行動。（譯者：曾依璇／核稿：盧映孜）

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