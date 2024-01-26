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友邦吐瓦魯大選登場　總理候選人：應繼續承認台灣

▲▼ 吐瓦魯國旗。（圖／CFP）

▲吐瓦魯26日舉行大選。圖為吐瓦魯國旗。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行選舉，但外傳可能在選後外交轉向與中國建交。曾任駐台大使的前總理索本嘉（Enele Sopoaga）表示，他強烈認為吐瓦魯應該要繼續承認台灣是主權獨立國家。

▲▼我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行選舉。（圖／路透）

▲▼吐瓦魯全國有8個島嶼選區，所有候選人皆以獨立身份參選。（圖／路透）

▲▼我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行選舉。（圖／路透）

綜合美聯社、衛報報導，在激烈地緣政治競爭與中國大陸在該區域影響力不斷上升之際，吐瓦魯今年大選結果的影響可能遠遠超出該國海岸線。吐瓦魯全國有8個島嶼選區，所有候選人皆以獨立身份參選，新當選的16名議員將歷經數日複雜協商形成派系，由其中最大的派系組成新政府並選出總理。

▲▼我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行選舉。（圖／路透）

▲在激烈地緣政治競爭與中國大陸在該區域影響力不斷上升之際，吐瓦魯大選結果帶來的影響可能遠遠超出該國海岸線。（圖／路透）

在此種運作模式之下，即使現任總理拿塔諾（Kausea Natano）成功保住國會議員席位，也可能無法獲得其他議員支持連任總理。

拿塔諾執政期間，吐瓦魯與台灣保持強健雙邊關係，並於2023年11月的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）重申支持台灣，稱北京方面曾來進行接觸，希望建立外交聯盟，但這項要求被他拒絕，因為中國大陸不允許吐瓦魯同時和台灣、中國大陸有正式外交關係。

▲▼ 吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）。（圖／達志影像／美聯社）

前總理索本嘉也是這次大選的候選人之一，他向衛報提到，他強烈認為吐瓦魯應該要繼續承認台灣是主權獨立國家，是吐瓦魯的友邦。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）也有意爭取總理一職，因為所在選區並無其他競爭對手，篤定會在新國會取得席位。不過他曾說，若他成為總理，將審查吐瓦魯與台灣、中國大陸的關係，確保吐瓦魯外交政策符合國家最佳利益，「即使是在政府內部，對特定議題也存在不同看法，包括台灣與中國大陸議題，所以我認為，這是一個可以重新審視的議題。」

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