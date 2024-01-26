傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍　否則波及雙邊貿易

▲「銀河領袖號」（Galaxy Leader）2023年11月19日遭葉門反抗軍青年運動挾持。（圖／路透）

中央社杜拜25日綜合外電報導

路透社引述4名伊朗消息人士和1名知情外交官員說法報導，中國官員曾要求伊朗官員協助約束葉門叛軍「青年運動」針對紅海船隻的攻擊行動，否則可能會損及雙邊貿易關係。

據報導，伊朗消息人士說，最近在北京和德黑蘭舉行的數次會議中，曾討論有關紅海攻擊事件以及中國和伊朗之間的貿易問題，但拒絕提供有關會議時間或與會人員的細節。

一名知情的伊朗不具名官員說：「基本上，中國表示『如果我方利益受到任何形式的損害，就會影響我們與德黑蘭的生意。因此請青年運動展現克制』。」

「青年運動」（Houthi）宣稱在紅海發動攻擊是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。紅海是歐亞之間的重要貿易路線，很多中國船隻會經過紅海，「青年運動」的攻擊行動會打亂國際航運，導致運輸和保險成本增加。

然而，若是「青年運動」攻擊行動損及中方利益，中國與伊朗的貿易關係可能會受到何種影響，4名伊朗消息人士表示，中國官員並未對此有任何具體評論或威脅言詞。

當被問到與伊朗就紅海攻擊事件舉行會議有何評論時，中國外交部表示：「中國是中東國家的真誠朋友，致力促進區域安全穩定，謀求共同發展繁榮。」

中國外交部告訴路透社：「我們堅定支持中東國家強化戰略獨立，團結合作解決區域安全問題。」

伊朗外交部未能立即置評。