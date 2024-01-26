麥當勞新概念店夯爆！美CosMc's開幕首月　客流量是傳統分店2倍多

▲美國麥當勞推出新概念餐廳「CosMc's」。（圖／翻攝自McDonald's）



記者吳美依／綜合報導

美國麥當勞去年12月推出第一間新概念店「CosMc's」，主打咖啡、果汁及輕食，馬上掀起熱議及朝聖狂潮。商業洞察平台「Placer.ai.」數據顯示，這間餐廳營運的第一個月，客流量已經是麥當勞傳統分店的2倍多。

「Placer.ai.」數據顯示，儘管CosMc’s於去年12月7日才開幕，但當月客流量已達傳統分店的2倍多，每平方英尺客流量更是傳統分店的3倍多。由於CosMc’s店面較小，如果拓展額外空間，容納「壓倒性需求」，客流量可能還會成長不少。

平台調查員親赴現場時發現，CosMc's生意非常好，「大約80輛車」在排隊等待，「顧客從動態菜單板點餐，使用無現金支付設備加速付款流程。訪客在菜單板那裡等待，直到訂單準備好，然後前往指定窗口取餐。」

McDonald’s CosMc’s draws over twice the traffic of a regular restaurant https://t.co/tx3fs3JgNW pic.twitter.com/bbY3vnUW3d — New York Post (@nypost) January 25, 2024



「Placer.ai.」指出，麥當勞先前試圖透過McCafé菜單及獨立分店區分咖啡業務，卻在與星巴克等品牌的競爭中面臨困難，「從這個角度來看，CosMc's很有趣，因為它可能讓公司更自然地建立一個品牌，並且在更年輕受眾中脫穎而出，這似乎正在發揮作用。」

去年12月7日，CosMc's在芝加哥近郊的博林布魯克（Bolingbrook）開幕，第一周就引發轟動，甚至出動警方到場指揮交通。它主要提供飲料與輕食，而非傳統正餐，菜單包括冰茶、咖啡、冰沙、水果能量飲料，以及三明治、甜甜圈和蝴蝶餅等。

CosMc's店面僅約2500平方英尺（約70坪），比4000至4500平方英尺（約112至126坪）的傳統分店小得多，但有四條得來速車道，目前還不支援線上點餐，但官網表示這項功能「很快就會推出」。此外，麥當勞也預計今年底前在德州開設另外10間新概念店。

麥當勞新概念餐廳CosMc's本月開幕 菜單曝光！要跟星巴克拚了