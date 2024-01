麥當勞新概念店夯爆！美CosMc's開幕首月　客流量是傳統分店2倍多

▲美國麥當勞推出新概念餐廳「CosMc's」。(圖/翻攝自McDonald's)



記者吳美依/綜合報導

美國麥當勞去年12月推出第一間新概念店「CosMc's」,主打咖啡、果汁及輕食,馬上掀起熱議及朝聖狂潮。商業洞察平台「Placer.ai.」數據顯示,這間餐廳營運的第一個月,客流量已經是麥當勞傳統分店的2倍多。

「Placer.ai.」數據顯示,儘管CosMc’s於去年12月7日才開幕,但當月客流量已達傳統分店的2倍多,每平方英尺客流量更是傳統分店的3倍多。由於CosMc’s店面較小,如果拓展額外空間,容納「壓倒性需求」,客流量可能還會成長不少。

平台調查員親赴現場時發現,CosMc's生意非常好,「大約80輛車」在排隊等待,「顧客從動態菜單板點餐,使用無現金支付設備加速付款流程。訪客在菜單板那裡等待,直到訂單準備好,然後前往指定窗口取餐。」

McDonald’s CosMc’s draws over twice the traffic of a regular restaurant https://t.co/tx3fs3JgNW pic.twitter.com/bbY3vnUW3d