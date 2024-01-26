美官員警告：北韓恐採「致命」軍事行動　規模不亞於延坪島砲擊！

▲金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，不僅試射飛彈、進行沿岸砲擊，其最高領導人金正恩更不斷使用強烈措詞批評南韓，包括應視南韓為敵對國關係、不以同族觀念看待南韓，並裁撤和推動兩韓合作有關的組織與宣傳媒體。美國官員們分析，金正恩有可能在最近幾個月內發起軍事衝突，且規模不亞於2010年的延坪島砲擊。

根據美媒《紐約時報》，最近北韓軍事動向不斷，包括24日向西海（黃海）發射數枚新型戰略巡弋飛彈、14日發射掛載極超音速彈頭的新型固態燃料中程導彈、5日向延坪島海域進行數百發砲彈的射擊訓練，加上金正恩去年底在朝鮮勞動黨八屆九中全會措辭強烈，更令美國現任與前任官員、專家們認為絕對不可輕忽金正恩的「政治語言」。

▲北韓最高領導人金正恩15日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

針對北韓近來一連串行動，美國副國家安全顧問芬納（Jon Finer）於當地時間25日在美國智庫亞洲協會（Asia Society）表示，「北韓正採取一連串非常具有負面影響行動」；曾於歐巴馬時期擔任美國東亞太平洋事務助理國務卿的拉塞爾（Daniel R. Russel）則表示，「金正恩看起來正計畫發起不亞於2010年延坪島砲擊的攻擊行動，我們應該為此做好準備。」

《紐約時報》引述多名美國關係人士，指出北韓自從將對於南韓的戰略政策修改為敵對路線後，北韓未來幾個月以內有可能對於南韓採取致命性的軍事行動，尤其需要注意到的是，金正恩最近的發言內容愈趨攻擊性。

因此，美國官員們警告南韓需要認真看待金正恩措辭使用的變化，雖然這並不代表韓半島（朝鮮半島）爆發全面戰的風險，但北韓可能採取與2010年延坪島砲擊類似的打擊行動。

▲▼金正恩去年12月18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

據悉，先前美國國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）就曾在最近的簡報會議指出，必須嚴格看待金正恩使用措辭的變化，尤其金正恩對於南韓和美國所採取的核武與戰爭威脅，很可能演變成實際行動。

美國史丹佛大學核武研究專家赫克（Siegfried S. Hecker）指出，北韓目前所擁有的核分裂物質能夠製造50至60顆核彈頭，且大部分為濃縮鈾。美國國務院前情報與研究局東北亞處長卡林（Robert Carlin）則認為，金正恩實際上已經宣布廢止過去數十年以來試圖修復朝美關係正常化的政策，顯示如今局勢變得更加險峻。

另外，美國傳統基金會（The Heritage Foundation）指出，北韓與中國、俄羅斯同樣被評估為可能對美國國家安全與利益構成重大威脅的國家，戰爭爆發時北韓甚至可能降低使用核武的門檻。