俄公布74死墜機現場！未見大規模屍體　烏情報：僅5具遺體送太平間

記者張寧倢/編譯

烏克蘭軍事情報組織表示,儘管俄方宣稱24日在俄羅斯邊境貝爾哥羅德州(Belgorod)墜毀的伊留申-76(Il-76)軍用運輸機,機上74人,含65名烏軍戰俘全數死亡,但烏方情報卻顯示,事後只有5具屍體被送到附近的太平間,令人起疑。與此同時,俄羅斯首次公布了飛機墜毀現場的畫面,未拍到大規模罹難的屍體。

▲一架伊留申-76(Il-76)軍用運輸機24日墜毀在俄羅斯邊境,俄羅斯當局首次公布墜機現場畫面。(圖/路透)

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,烏克蘭國防部情報總局(Defence Intelligence of Ukraine)發言人尤索夫(Andriy Yusov)向CNN表示,送到太平間的屍體數量與失事飛機上的機組人員相符,但沒有發現其他的屍體。

俄羅斯方面宣稱,機上74人全數罹難,其中包含6名機組人員、3名軍事護衛人員與65名烏克蘭戰俘,一名俄國地方官員還公布了機組人員6人名單。CNN要求尤索夫解釋,照他的說法,5具被送到太平間的遺體都是機組人員,但人數卻與俄方宣稱的6人對不上。尤索夫回答CNN時,仍堅持他最初的說法。

▲Il-76運輸機殘骸。(圖/路透)

俄羅斯聯邦偵查委員會(Russian Investigative Committee)公布了一段墜機現場的影片,似乎顯示地面上有幾具遺體,但沒有公布數十人死亡的影像證據,隨後25日又公布第二段影片,似乎拍到了雪地裡的人類遺骸,有調查人員正在測量一隻血跡斑斑的手和一隻斷臂,但CNN無法確定遺體與飛機殘骸是否在同一個地點。

