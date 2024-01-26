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南韓美女議員遇襲「腦震盪」　15歲兇嫌身分曝！曾拿甩炮丟同學

▲▼南韓國民力量國會議員裴賢鎮。（圖／CFP）

▲南韓國民力量國會議員裴賢鎮。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓隸屬於執政黨國民力量的女性國會議員裴賢鎮，昨（25）日下午在首爾市江南區新沙洞某大樓，慘遭年僅15歲的男中學生持石頭重擊頭部17次，造成頭部出血、腦震盪等症狀。韓媒透露，來自名校的中學生其實患有過動症、憂鬱症，甚至將入住精神病院接受治療，平常熱衷討論政治，經常在聊天群組分享政治新聞。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報導，該名少年事先準備好石頭，25日下午5時15分（台灣時間下午4時15分）趁裴賢鎮（41歲，首爾松坡乙選區）的隨行秘書前往停車場之際，先是確認對方身分「請問您是裴賢鎮議員嗎」，接著便拿石頭重擊裴賢鎮的頭部，裴賢鎮上半身搖晃、跌坐地板後，少年又持續揮石頭重擊。

餐廳員工聽到裴賢鎮淒厲的呼救聲後，前來阻擋少年的行動，卻被少年推開。從裴賢鎮辦公室提供的現場監視器畫面可以看到，跌坐在地的裴賢鎮使勁用雙手在頭部上方搖晃阻擋，但少年還是持續拿石頭敲打，裴賢鎮倒地不起後，少年又爬到她的身上繼續施暴，在18秒鐘內重擊17下，直到現場其他人出面制止，警方到場後當場將之逮捕。

裴賢鎮辦公室關係人士透露，石頭的大小相當於成年男性的拳頭，少年出手狠毒，甚至還把石頭敲到碎裂，裴賢鎮頭部鮮血直流。

▲▼身穿羽絨大衣、戴口罩的15歲少年拿石頭重擊裴賢鎮的監視器畫面曝光。（圖／CFP）

▲身穿羽絨大衣、戴口罩的15歲少年拿石頭重擊裴賢鎮的監視器畫面曝光。（圖／CFP）

少年其中一名友人透露，該名少年患有注意力不足及過動症（ADHD）。周遭親友更指出，少年從去年第一學期就時常在學校爆發衝突，過去還曾在教育機構接受心理諮商，且還曾在醫院接受治療，院方認為少年患有雙相情緒障礙症（舊稱躁鬱症）。

根據韓媒《News1》，該名少年出生於2009年，目前在首爾市江南區大峙洞（當地升學補習班雲集）的一所知名中學就讀。該校擔任學生會副會長的一名學生發文向社會致歉，透露少年是學校的燙手山芋、問題學生，不僅會跟蹤騷擾其他同學、甚至還會向其他人丟甩炮。

目前警方正在調查少年的犯案動機，包括他為何掌握裴賢鎮的行程與具體動線。警方表示，少年當場遭到逮捕後，向警方聲稱他是少年法所保護的「觸法少年」，盼能因此減輕、甚至免除處罰，不過南韓少年法所規範的觸法少年為14歲以下，而該少年如今已滿15歲，顯然已非觸法少年。

另外，裴賢鎮遇襲以後便被直接送往位於首爾市龍山區的順天鄉大學附屬首爾醫院。裴賢鎮辦公室關係人士指出，裴賢鎮今（26）日上午接受核磁共振（磁振造影MRI）檢查，隨著緊張舒緩導致疼痛症狀比昨天更甚，今天恐怕難以出院，且暈眩的症狀也非常嚴重。

►韓國女議員遇襲送醫　遭鈍器擊中後腦流血

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