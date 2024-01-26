越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」！他苦嘆：人窮只能單身

▲原PO無法完成女友的要求。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友無奈表示，與越南籍妹子交往，由於兩人都到適婚年齡了，女方家人催促結婚，不過原PO家境不好，名下沒有房也沒有車，女方提出的結婚要求也無法滿足，女方因此常喊「玩玩就好」、「說不定我明年就回越南結婚了」，原PO不禁感嘆，「人窮如我，還是單身到老死就好」。

男網友在PTT發文，低收入戶出身，目前收入達中位數，名下無房無車，與越南女友交往後得知，女方家人不希望遠嫁台灣，常常幫女方物色新對象，每當兩人談到結婚話題時，女生總說「你能娶我嗎? 我們玩玩就好，就像有時候看到喜歡的東西但沒辦法買，說不定我明年就回越南結婚了」。

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他透露，女方曾透露結婚條件，婚宴要辦50桌，每年要回越南一次，「1桌1萬也要50萬，還不含其他廠租舞台啥的，然後拿一堆黃金首飾之類的照片給我看，因為越南人愛黃金，結婚尤其重要」。

原PO進一步表示，希望可以降低價格，怎料女方卻說「所以我們玩玩就好，不知道什麼時候就分了，不要太愛我」。原PO無奈嘆，人窮連老婆都娶不了，「單身到老死就好，我沒錢，連30歲的都娶不起」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「就當曾經擁有」、「窮就別結，婚後開銷更大」、「人家都講白玩玩就好，就你在那硬要」、「這是在逼退你啦，還聽不懂」、「越南鄉下辦桌一桌大約3000就豐盛了，殺一隻豬擺5桌更便宜，不能拿台灣的標準來說」、「看人吧，不是所有越南妹都愛錢」、「我覺得這越南妹願意告訴你條件，就算不達標還是可以談談戀愛已經不錯了」。